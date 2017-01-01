Друзі, в житті української освіти сьогодні відбулася важлива, навіть, знакова подія. Вперше в Україні студенти українського вишу отримали бакалаврські дипломи європейського навчального закладу. Причому, один із них — із відзнакою!



Одинадцять студенток факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету, які брали участь у програмі «подвійних дипломів», стали бакалаврами Поморської академії (Польща). Сьогодні, під час врочистостей, присвячених Дню знань, дипломи дівчаткам вручила проректор Академії, професор Данута Герчинська, яка спеціально для цього приїхала зі Слупська в Херсон.



До речі, для польського виша це також перший подібний досвід. І судячи з оцінки, яку дала пані проректор, цей досвід видався дуже вдалим. Було приємно сьогодні почути від неї високу оцінку і рівня підготовки наших студентів, і рівня, на якому відбувалося співробітництво з боку ХДУ, зокрема — факультету дошкільної та початкової освіти (декан Л.Є.Пєтухова).



Зізнаюся: я пишаюся тим, що ця знакова подія відбулася саме у Херсонському державному університеті, моїй альма-матер. Адже певним чином причетний до неї. Ще у 1998 році у ХДУ було відкрито відділ міжнародних зв’язків. Як проректор з цих питань я тоді опікувався цим напрямком. З того часу реалізовано близько 10 міжнародних освітніх проектів, в рамках яких університет отримав 2 млн.євро, які прийшли в якості інвестицій.



А от сьогодні нарешті маємо перший результат реалізації ще одного важливого проекту — програми «подвійних дипломів». Інтеграція освітніх систем, на мій погляд, взагалі є дуже потужним інструментом капіталізації молоді.



Адже, по суті, ці студенти отримали разом із дипломом подвоєний обсяг знань, який застосовуватимуть потім у своїй повсякденній роботі. Вони зможуть поєднувати європейські і вітчизняні методики. І ці унікальні можливості їм створив наш університет, ставши стартовим майданчиком для подальшого зростання.



Сьогодні набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Тобто, Україна ще активніше інтегруватиметься в Європу. І програма «подвійних дипломів», за якою сьогодні працюють вже багато українських університетів, стає в цьому сенсі одним із важливих каналів масштабної інтеграції.



Але це означає також, що тепер Україна має докласти подвійних зусиль, аби створити умови, щоб освічена українська молодь з європейським дипломами мала можливість застосувати отримані знання тут, в своїй країні. Щоб вона мала роботу, гідну зарплату, гарні перспективи. Не зробимо цього - і канал інтеграції цілком може перетвориться на канал еміграції.

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