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Китайські інвестори готові інвестувати у будівництво сміттєпереробних заводів
2 вересня у залі засідань Херсонської облдержадміністрації очільник області спільно з китайською делегацією обговорив можливості проектування та будівництва сміттєпереробних заводів у Херсонській області, а також огляд майданчиків під будівництво.

Китайські інвестори готові інвестувати у будівництво сміттєпереробних заводів

До складу делегації з Китаю увійшли представники компаній «China Western Power Industrial Co., Ltd» та «Green Bond (HK) Investment Co., Ltd», які прибули у супроводі в.о. заступника голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Андрія Дубаса.

У ході діалогу китайська сторона презентувала проект будівництва сміттєпереробного заводу у місті Олешки, який буде утилізувати сміття без попереднього сортування. Технології, які використовують «China Western Power Industrial Co., Ltd» та «Green Bond (HK) Investment Co., Ltd» на сьогоднішній день відповідають директиві Європейського Союзу. Сам завод складатиметься з 2 турбін для спалювання твердих відходів, потужність кожної складає 300 тон/добу. Тобто за одну добу можливо переробити 600 тон сміття.

Також очільник Херсонщини додав, що делегація китайських інвесторів має відвідати наступні населені пункти: Нову Каховку, Каховку, Берислав, Херсон, Олешки, Музиківка, Посад-Покровський, для того, щоб обрати ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу.

Сторони визначилися, що продовжать співпрацю, а саме підпишуть угоду у рамках Міжнародного форуму «Таврійські горизонти» (29-30 вересня, м. Нова Каховка).




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