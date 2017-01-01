Незабутні останні дні літніх канікул провели дванадцять вихованців гуртка «Юні скаути» Херсонського Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради (керівник гуртка Чайка Н.В.). 16 серпня діти відправилися в краєзнавчу експедицію на навчально-тренувальні збори в с. Буки, що знаходиться на Черкащині.
Чудова природа, мальовничі пейзажі, гранітні скелі висотою до 50 м, річка Гірський Тікич, водоспад Вир, природні колодязі у скелях, залишки рукотворного українського «Стоунхенджа», перша мала ГЕС збудована за часів радянського періоду та відсутність зв’язку і інтернету – все це і є с. Буки - «загублений світ», як назвали його гуртківці.
В Буках знаходиться мальовничий каньйон, довжина якого становить приблизно 1 км. Саме тут проходили збори юних скаутів, де вони вивчали основи техніки пішохідного туризму, долали скелелазні маршрути, вивчали історію селища, ходили на екскурсії по каньйону, купалися у річці, жили в палатках, вчилися готувати та бути самостійними. Останній день у таборі юні скаути присвятили екологічному десанту і очистили річку Гірський Тікич від пластикового сміття.
Два тижні тривала краєзнавча експедиція, але час пролетів непомітно, залишивши у серці тугу за цими місцями і бажання повернутися знову у цей мальовничий та незабутній «загублений світ».
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