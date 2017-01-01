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Подорож до «загубленого світу»
Незабутні останні дні літніх канікул провели дванадцять вихованців гуртка «Юні скаути» Херсонського Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради (керівник гуртка Чайка Н.В.). 16 серпня діти відправилися в краєзнавчу експедицію на навчально-тренувальні збори в с. Буки, що знаходиться на Черкащині.

Подорож до «загубленого світу»

Чудова природа, мальовничі пейзажі, гранітні скелі висотою до 50 м, річка Гірський Тікич, водоспад Вир, природні колодязі у скелях, залишки рукотворного українського «Стоунхенджа», перша мала ГЕС збудована за часів радянського періоду та відсутність зв’язку і інтернету – все це і є с. Буки - «загублений світ», як назвали його гуртківці.

В Буках знаходиться мальовничий каньйон, довжина якого становить приблизно 1 км. Саме тут проходили збори юних скаутів, де вони вивчали основи техніки пішохідного туризму, долали скелелазні маршрути, вивчали історію селища, ходили на екскурсії по каньйону, купалися у річці, жили в палатках, вчилися готувати та бути самостійними. Останній день у таборі юні скаути присвятили екологічному десанту і очистили річку Гірський Тікич від пластикового сміття.

Два тижні тривала краєзнавча експедиція, але час пролетів непомітно, залишивши у серці тугу за цими місцями і бажання повернутися знову у цей мальовничий та незабутній «загублений світ».




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