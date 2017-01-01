Георгій Безручко, який є радником голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера з питань курортно - рекреаційної діяльності переміг у конкурсі на посаду директора КП "База відпочинку "Арабатська стрілка", передає ПІК
Конкурс відбувся 4 вересня в обласній раді. Кандидатуру Безручка підтримали більшість членів конкурсної комісії, до складу якої входять депутати облради.
Таким чином, конкурсна комісія буде рекомендувати депутатському корпусу на сесії затвердити пана Безручка на посаду керівника закладу відпочинку.
Як повідомлялось
раніше , Георгій Безручко є довіреною особою екс-голови Генічеської РДА Немітуллаєва, який знаходиться у розшуку по обвинуваченню у сепаратизмі та переховується у Криму.
Натомість, бізнес екс-чиновника досі зосереджений у Генічеському районі, активи, записані на дружину, не заарештовані. Допомагають квітнути бізнес-імперії сепаратиста саме такі "смотрящі", як Безручко. Прикро, що тепер серед таких "помічників" й депутати облради.
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