Звання “Почесний громадянин” з 1967 року присвоюється херсонцям за вагомий внесок у розвиток міста. Це відбувається напередодні Дня міста. Цього року серед восьми кандидатів обрали чотирьох.
Почесними громадянами міста стали доктор педагогічних наук, професор Марія Пентилюк, кандидат філологічних наук, ветеран війни та праці Павло Параскевич, заслужений лікар України Юрій Ромаскевич і ветеран війни, письменник та волонтер Ігор Тихонов. До речі, кандидатуру останнього підтримали депутати „з голосу”, повідомляє видання Український Південь
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„Хочу подякувати депутатам за небайдужість . Ми підтримали кандидатуру Ігоря Тихонова, Марії Пентилюк, Юрія Ромаскевича, Павла Параскевича за поданням громадських діячів. До голосування всі депутати поставились виважено. Кожний висловив свою думку – це право кожного з обранців, і зробили це демократичним шляхом”, – прокоментувала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
Не вистачило депутатських голосів, навіть при повторному голосуванні, колишньому ректорові ХДУ Юрію Бєляєву і профспілковому лідеру освітян міста Галині Гривняк. Також не підтримали кандидатури військового моряка-підводника, поета і публіциста Василя Гайдамаки та колишнього голови міськвиконкому Валентини Щербини.
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