На цьому під час Погоджувальної Ради наголосив народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», Перший заступник Голови Комітету з питань науки та освіти Олександр Співаковський.
«Голосувати чи ні за закон «Про освіту» – так взагалі не може стояти питання. Ми повинні нарешті об’єднатися в цьому питанні і проголосувати… До закону «Про освіту» після першого читання надійшло 1509 поправок. Тому вважати цей закон – законом однієї людини вже неможливо. Це закон, який напрацьований і розроблений багатьма народними депутатами. Крім того, 68 відсотків документу ми погодили на робочій групі і частково врахували. Тому можемо говорити, що наразі ми досягнемо певного консенсусу щодо освітньої реформи…», – наголосив політик.
«Звичайно, всіх задовольнити не можна. Так, є претензії щодо половинчастості законопроекту, деякі речі в законі треба було зробити краще, але настав час, коли ми маємо віддати м’яч на половину поля Міністерства освіта і науки та Кабінету міністрів, аби запустити реформи в освітній сфері. Хочу підкреслити, що фінансова і юридична складова цієї реформи залежатиме від Кабміну. Якщо Кабмін не відпрацює свою частину – реформи не буде», – додав народний депутат.
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