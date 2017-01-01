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Людину сеператиста Немітуллаєва хочуть зробити директором КП «Арабатська стрілка»
Георгія Безручка, який наразі є радником голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, депутатська більшість бачить директором КП “Арабатська стрілка”, передає ПІК.

Це черговий крок у поверненні екс-регіоналів та одіозних особистостей, який Мангер робить за підтримки підконтрольної йому ситуативної більшості в облраді. Зараз у порядку денному – надання комунальної власності громади у керівництво екс-депутату райради від Партії регіонів, людині сепаратиста Немітуллаєва. Це не припущення, а результат аналізу документів, ЗМІ та ситуації в обласній раді.

“Арабатську стрілку” хочуть прибрати до рук

Нещодавно депутати облради сконцентрували усю свою енергію на долі КП “Арабатська стрілка”. Звичайно, що ситуація там жодним чином не покращилася, але й мета була в іншому. Завдання було - змусити тодішнього виконуючого обов’язки директора підприємства пана Олександра Парицького піти з посади. Чомусь робити це власними руками голова облради не став, він так й не підписав розпорядження про звільнення, хоча це було в його повноваженнях. Натомість, створив такий собі орган – Наглядову раду з числа депутатів, працівників апарату облради та власних радників. Під саме закінчення сезону ця команда таки змусила Парицького написати заяву про звільнення.

Тож постало питання: треба оголошувати конкурс. Півроку тому це вже намагалися зробити, але лобіювання кандидатури депутата-радикала Василя Рудика роздратувало навіть його колег - членів конкурсної комісії. Тому конкурс не відбувся. І ось на засідання постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності 4 вересня виноситься питання про розгляд заяв претендентів на заміщення вакантної посади керівника КП "База відпочинку "Арабатська стрілка" Херсонської обласної ради. Серед п’яти претендентів – пан Георгій Безручко, який зараз є членом наглядової ради підприємства та радником Мангера з курортно-туристичних питань. Про інших кандидатів нічого особливого невідомо, тож, скоріше за все, вони технічні, або непрохідні по умовам конкурсу. Натомість пан Безручко добре відомий жителям Генічеського району по співпраці з екс-головою РДА періоду Януковича – Немітуллаєвим.

Довірена особа Немітулаєва є радником Мангера

Зі ЗМІ, відкритих джерел з базами даних про підприємства та їх засновників, ми відстежили біографію Георгія Безручка, та з’ясували його зв’язок не тільки з Немітуллаєвим, але й з нардепом Одарченком та головою облради Мангером. Свою трудову діяльність пан Безручко здійснював у Генічеську на різних дрібних посадах у автопідприємствах та колгоспах. У середині дев'яностих років, розповіли нам місцеві мешканці, Безручко зійшовся з Немітуллаевим, який в той час працював головою колгоспу "Грузія" (село Чонгар). Той період громада району пам’ятає по гучній справі зі знищення аеродрому.

На зберіганні у колгоспу знаходилося майно військового аеродрому стратегічної авіації Чорноморського флоту, передане Генічеським райвиконкомом. Вартість майна цього аеродрому за курсом долара на той час становила близько одного мільярда доларів. У 2003 році Генічеський райрада призначив комісію з перевірки майна цього аеродрому: з 52000 залізобетонних плит було виявлено тільки 3500, доля решти - невідома. З 2004 року Немітуллаєв стає довіреною особою Януковича В.Ф. з виборів президента і відповідно фінансуває цю передвиборну кампанію. Пліч-о-пліч з Немітуллаєвим працював Безручко, будучи його правою рукою в усіх справах. В цей час Немітуллаєв продовжував керувати колгоспом "Грузія". А в 2006 році був обраний депутатом Генічеського райради, а потім став її головою.

З 2006 року Безручко працює у тресті “Генічеськагробуд”. Тоді розпочинається гучна справа банкрутства пансіонату "Будівельник", а згодом і самого тресту, в якому Генічеська райрада мала контрольний пакет акцій - 55%. Після процедури банкрутства майно пансіонату "Будівельник", розташованого в селі Генгорка, перейшло у приватну власність Безручко і Немітуллаєва. У декларації пана Безручка, яку він подав як кандидат на посаду директора КП, відображено доволі багато майна, право власності на яке набуто саме в той період. Після обрання Януковича президентом, Немітуллаєв був призначений головою Генічеської райдержадміністрації.

До складу депутатів райради в 2010 році за списками Партії регіонів увійшов Безручко. У 2014 році Немітуллаєв був оголошений у всеукраїнський розшук, за скоєні злочини, але він встиг сховатися в Криму. Кажуть, що його інтереси, що знаходяться в Генічеському районі, представляє Безручко. Безручко зараз є одним з засновників курортно-земельного кооперативу на косі Арабатська Стрілка.

Крім нього у цьому підприємстві (СОК “Соловейко”) співласник й Кістечок Олександр Дмитрович, який є помічником-консультантом народного депутата від “Батьківщини” Юрія Одарченка. Крім цього, пан Кістечок має спільний бізнес з родиною Немітуллаєва, заснувавши підприємство “Народна медицина”. Відношення до цього кооперативу пан Безручко не відобразив у декларації, вказавши тільки що він є засновником підприємства Таргет фіш. Але ж є й інші джерела інформації, які говорять про причетність до СОК “Соловейко” та “Генічеськагробуд”.

Зважаючи на все викладене, не виглядає випадковим те, що Мангер – ставленик “Батьківщини” - у 2017 році призначає Безручка своїм радником з питань розвитку туризму та рекреаційних територій, потім - членом наглядової ради по КП База відпочинку "Арабатська стрілка". У квітні 2017 року Мангер призначає зятя Безручка керівником КП Бази відпочинку "Генгірка".

Ось вам й зв’язок Німетуллаєв – Одарченко – Мангер – Безручко. Невже депутати облради не знають про цей зв’язок? Чи розуміють вони, кому Мангер хоче довірити майно громади? Певно, що знають й розуміють.





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