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На Херсонщині необхідно знищити близько 2 тис тонн хімічних засобів
Проблемним питанням як у державі, так і у Херсонській області, є утилізація непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР).

Процес накопичення який розпочався в 70-х роках ХХ ст. відбувався практично безконтрольно. Це призвело до виникнення значної кількості безхазяйних непридатних ХЗЗР, втрати документації, руйнування складів, тари і пакувальних матеріалів, і, як наслідок, до утворення великої кількості невідомих та змішаних (теж невідомих) непридатних ХЗЗР, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Тому на виконання доручення голови обласної державної адміністрації, з метою знищення безхазяйних, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у Херсонській області Департаментом екології та природних ресурсів було розроблено проект Програми зі знищення безхазяйних, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у Херсонській області на 2017 – 2019 роки.

Метою програми є ліквідація накопичених токсичних відходів з метою недопущення їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей на території області.

Загальна сума необхідна для очищення всіх пестицидів на території Херсонської області станом на 1 січня 2017 року орієнтовно близько 93 млн грн без врахування вартості очищення та рекультивації місць видалення.





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