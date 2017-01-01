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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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На Херсонщини відкрили перший кримськотатарський клас
1 вересня голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкіетіс разом з головою Херсонської обласної державної адміністрації Андрієм Гордєєвим та поважною делегацією відвідали Новоолексіївську ЗОШ №1 Генічеського району.

На Херсонщини відкрили перший кримськотатарський клас

Візит не випадковий: 11 з 80-ти першокласників навчатимуться в кримськотатарському класі, вперше утвореному в цьому році. Їм Високий гість разом з представниками делегації з Литви урочисто вручили портфелі.

На даний момент у Новоолексіївській ЗОШ навчається більш ніж 300 дітей кримськотатарської національності. Також вона єдина в Україні, де разом з іншими предметами шкільної програми вивчається кримськотатарська мова та література.

« За молоддю – майбутнє. І якщо ще зі шкільних лав ми привчатимемо дітей поважати права інших, жити спільно та мирно,якщо вони зростатимуть у демократичному суспільстві, то ми виховаємо покоління, яке зробить Україну справжньою європейською державою», - наголосив очільник області Андрій Гордєєв

На Херсонщини відкрили перший кримськотатарський клас

Литовський парламентар вперше перебуває на Україні, і заходи, на яких держава втілює загальні демократичні постулати, зокрема повагу до прав національних меншин, є важливими й знаковими для нього.




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