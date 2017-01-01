

Каховський професійний аграрний ліцей забезпечує українські простори фахівцями у галузі сільського господарства Новости Херсона » Срочно!







Та завжди навчальний заклад залишався вірним своєму основному завданню: забезпечувати українські простори фахівцями у галузі сільського господарства та соціальної сфери. За 80 років свого існування в хліборобську сім’ю влились майже 30 тисяч спеціалістів різних професій: механізаторів, електриків, комбайнерів, трактористів–машиністів, водіїв, продавців, бухгалтерів.



Каховський професійний аграрний ліцей (КПАЛ) знаходиться на території селища Зелений Під. На сьогоднішній день у ліцеї навчається близько 230 учнів з усієї Херсонської області, щороку набирають близько 100 студентів. Обирають заклад переважно школярі Каховського району.



Ліцей готує фахівців з інтегрованих спеціальностей: тракторист-машиніст сільського господарства, водій автотранспортних засобів, слюсар-ремонтник, офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору.



Цього року заклад поновлює курси підвищення кваліфікації для водіїв важких тракторів.Херсонщина — аграрний край, тож спектр запропонованих професій відповідає запитам ринку праці.



«Ліцей готує робітничі професії, потреба в яких нині чимала. Сьогодні не ті часи, щоб очікувати додаткових коштів від держави, тому ми покладаємося на свої можливості, заробляємо гроші — реалізовуємо продукцію, надаємо послуги, і кошти, що отримуємо, використовуємо для поліпшення матеріально-технічної бази ліцею та умов перебування учнів у навчальному закладі (організація харчування, функціонування гуртожитку тощо).



Крім цього, колектив закладу постійно шукає нові шляхи в організації навчально-виховного процесу і проходження виробничої практики на кращих підприємствах району.



З числа наших постійних партнерів: ТОВ «Агробізнес», «ЗлатоДар», ТОВ «Таврійська перспектива», ТОВ «Агротекс» (Миколаїв) та інші. Саме завдяки цьому учні мають можливість ознайомитись з найсучаснішою технікою.



Цього року ліцей оновив всі відповідні ліцензії та атестував перелік професій, що пропонує на наступні 10 років. Наразі працюємо над впровадження нового фаху, що вкрай необхідний для південного регіону, — оператор з обслуговування дощувальних машин та систем крапельного зрошення», — розповідає директор Каховського професійного аграрного ліцею Сергій Ходос.



Крім цього, адміністрація освітнього закладу співпрацює з іншими навчальними закладами, забезпечуючи для учнів ступеневу освіту. Серед них: Новокаховський та Коробківський аграрні коледжі, Херсонська та Мелітопольська аграрні академії.



Окрасою ліцею є плодовий сад на 150 дерев. Адміністрацією закладу створена дослідна ділянка — лабораторія під відкритим небом для вирощування кущів ожини, малини та городніх культур. Все це знаходиться під крапельним зрошенням.



Персонал ліцею намагається забезпечити учням як високий рівень професійної освіти, так і змістовне дозвілля. Так, для бажаючих поспілкуватися у дружньому колі у гуртожитку є затишний кінозал та безкоштовний Інтернет (Wi-Fi), до послуг спортсменів — просторий спортивний зал, футбольне поле. Учні КПАЛу беруть активну участь у підготовці та проведенні виховних заходів.



Нагадаємо, щоб вчитися у ліцеї ЗНО не потрібне, навчання є безкоштовним, іногородні забезпечуються безкоштовним гуртожитком, учні ліцею отримують стипендію. Більш того, тут працюють творчі самодіяльні гуртки та спортивні секції.



Випускники 9-х класів, навчаючись у ліцеї, мають можливість здобути повну середню освіту. Всі випускники освітнього закладу отримують диплом кваліфікованого робітника державного зразка.



Олександра Мішина Каховська зоря



В оточенні широких ланів височіє Каховський професійний аграрний ліцей, змінюючи свій статус протягом багатьох років функціонування: сільськогосподарське училище, навчальний комбінат, школа механізації, СПТУ…Та завжди навчальний заклад залишався вірним своєму основному завданню: забезпечувати українські простори фахівцями у галузі сільського господарства та соціальної сфери. За 80 років свого існування в хліборобську сім’ю влились майже 30 тисяч спеціалістів різних професій: механізаторів, електриків, комбайнерів, трактористів–машиністів, водіїв, продавців, бухгалтерів.Каховський професійний аграрний ліцей (КПАЛ) знаходиться на території селища Зелений Під. На сьогоднішній день у ліцеї навчається близько 230 учнів з усієї Херсонської області, щороку набирають близько 100 студентів. Обирають заклад переважно школярі Каховського району.Ліцей готує фахівців з інтегрованих спеціальностей: тракторист-машиніст сільського господарства, водій автотранспортних засобів, слюсар-ремонтник, офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору.Цього року заклад поновлює курси підвищення кваліфікації для водіїв важких тракторів.Херсонщина — аграрний край, тож спектр запропонованих професій відповідає запитам ринку праці.«Ліцей готує робітничі професії, потреба в яких нині чимала. Сьогодні не ті часи, щоб очікувати додаткових коштів від держави, тому ми покладаємося на свої можливості, заробляємо гроші — реалізовуємо продукцію, надаємо послуги, і кошти, що отримуємо, використовуємо для поліпшення матеріально-технічної бази ліцею та умов перебування учнів у навчальному закладі (організація харчування, функціонування гуртожитку тощо).Крім цього, колектив закладу постійно шукає нові шляхи в організації навчально-виховного процесу і проходження виробничої практики на кращих підприємствах району.З числа наших постійних партнерів: ТОВ «Агробізнес», «ЗлатоДар», ТОВ «Таврійська перспектива», ТОВ «Агротекс» (Миколаїв) та інші. Саме завдяки цьому учні мають можливість ознайомитись з найсучаснішою технікою.Цього року ліцей оновив всі відповідні ліцензії та атестував перелік професій, що пропонує на наступні 10 років. Наразі працюємо над впровадження нового фаху, що вкрай необхідний для південного регіону, — оператор з обслуговування дощувальних машин та систем крапельного зрошення», — розповідає директор Каховського професійного аграрного ліцею Сергій Ходос.Крім цього, адміністрація освітнього закладу співпрацює з іншими навчальними закладами, забезпечуючи для учнів ступеневу освіту. Серед них: Новокаховський та Коробківський аграрні коледжі, Херсонська та Мелітопольська аграрні академії.Окрасою ліцею є плодовий сад на 150 дерев. Адміністрацією закладу створена дослідна ділянка — лабораторія під відкритим небом для вирощування кущів ожини, малини та городніх культур. Все це знаходиться під крапельним зрошенням.Персонал ліцею намагається забезпечити учням як високий рівень професійної освіти, так і змістовне дозвілля. Так, для бажаючих поспілкуватися у дружньому колі у гуртожитку є затишний кінозал та безкоштовний Інтернет (Wi-Fi), до послуг спортсменів — просторий спортивний зал, футбольне поле. Учні КПАЛу беруть активну участь у підготовці та проведенні виховних заходів.Нагадаємо, щоб вчитися у ліцеї ЗНО не потрібне, навчання є безкоштовним, іногородні забезпечуються безкоштовним гуртожитком, учні ліцею отримують стипендію. Більш того, тут працюють творчі самодіяльні гуртки та спортивні секції.Випускники 9-х класів, навчаючись у ліцеї, мають можливість здобути повну середню освіту. Всі випускники освітнього закладу отримують диплом кваліфікованого робітника державного зразка.







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