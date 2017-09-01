Члени регіонального відділення Асоціації міст України провели чергову зустріч у затишному курортному містечку на узбережжі Джарилгацької затоки.
Представили нові успішні проекти, реалізовані у містах й об’єднаних територіальних громадах, та обговорили проблеми, які доведеться вирішувати вже наступного року, повідомляє видання Український Південь
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На такому первинному рівні формується загальна думка членів Асоціації, яка доводиться до Уряду та Парламенту. Обговорення торкнулось головного фінансового документу країни на наступний рік. Від того, як буде сформований Бюджет-2018, залежатиме і життєдіяльність місцевих громад.
Занепокоєння у членів Асоціації викликає вступ у силу Закону про первісне сортування сміття, яке надходить на звалище, та й взагалі – проблема утилізації побутових відходів актуальна для кожного населеного пункту.
«Дуже добре, що Асоціація міст України дійсно працює. Це майданчик, де можна отримати теоретичні знання, обмінятись досвідом, та найголовніше – побачити, як просувається реформа з децентралізації в реальності. Скадовська влада представила кілька успішних проектів, які можна було б реалізувати і в обласному центрі», – розповіла секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
Скадовськ продемонстрував, як вирішена проблема впорядкування торгівлі на вулицях, скверах, площах міста. Місця отримують підприємці лише на конкурсній основі. Так вдалось зберегти головну алею міста, що веде від центру до набережної, від кіосків, МАФів, тощо. Вся торгівля перенесена на другорядні алейки.
Говорили і про роботу ЦНАПУ, який надає 13 послуг громадянам. Проект вуличного освітлення за енергоефективними технологіями приніс економію міському бюджету. І місто освітлене, і платять менше.
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