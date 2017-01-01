Сьогодні під час спілкування з гостями нашої області журналіст «Каналу 24» Марина Савченко поцікавилася у голови Сейму Літовської республіки Віктораса Пранцкіетіса щодо реставрації та проведення археологічних розкопок вежі часів князя Вітовта, що знаходиться у Бериславському районі Херсонської області.
На що голова Сейму зазначив: «Ми знаємо про цю проблему і готові допомогти, адже ця вежа нещодавно включена до переліку об’єктів, що охороняються. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб відроджувати спільні культурні пам’ятки культури та архітектури».
Нагадаємо, що в рамках офіційного візиту делегації з Литовської Республіки та головою Сейму Вікторасом Пранцкіетісом відбувся брифінг для журналістів. У ньому брали участь голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, голова Сейму Литви Вікторас Пранцкіетіс, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки Марюс Януконіс, Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та народний депутат Олександр Співаковський. Представники засобів масової інформації мали змогу поставити спікерам запитання щодо соціально-економічної та культурної взаємодії між Україною та Литвою, а також обговорити результати Форуму.
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