Під прапорами України та Європейського Союзу херсонці відзначили важливу та довгоочікувану для всієї країни подію – вступ в силу Угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз.
З цієї нагоди сьогодні на площі Свободи відбулись урочистості за участі молоді, активістів, представників національних товариств і влади.
Цей день,1 вересня 2017 року, увійде до сучасної історії України та стане початком звершень, на які так довго чекали та боролись. Саме про європейську Україну мріяла молодь «Революції на граніті». Саме заради європейського вибору України відбувалась «Помаранчева революція». А «Революція Гідності», яка розпочалась виносом прапорів України і Європейського Союзу на Майдан Незалежності вже остаточно показала вибір українців!
Зібрання було відкрито Гімном України і Гімном Литовської Республіки.
До привітань долучився заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь.
Також Андрій Балонь виказав вдячність за підтримку Литовській Республіці, яка знає, що таке боротьба за свободу і підтримує Україну на шляху до розвитку.
По закінченню урочистостей всі присутні яскравою, молодіжною ходою пройшли центральними вулицями міста на відкриття чудового свята європейської музики - фестиваль «кРок у майбутнє»!
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