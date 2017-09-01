Для учнів загальноосвітніх шкіл Херсона новий навчальний рік розпочався уроком еко-культури. Першого вересня місто проводить День сталої енергії, мета якого розвивати у підростаючого покоління дбайливе ставлення до природних ресурсів. «Зелені» заходи відбувались протягом усього дня. Розпочав загальноміські заходи флеш-моб «Екологічне виховання
Шлях до енергонезалежності України» за участі учнів херсонських шкіл. На площі перед будівлею міської ради школярів підтримали дорослі.
«Ми лише на початку шляху реформ і від того, які знання ви отримаєте, залежатиме, як розвиватиметься Україна. В тому числі, чи буде вона енергетично незалежною, ефективною у використанні природних ресурсів. Ви маєте можливість познайомитись і вивчити досвід впровадження енергоефективних технологій, використання у якості джерел енергії стихій вітру й сонця, на які багата наша Херсонщина. Бажаю, щоб еко-культура, яка закладається зараз, стала базовою і дозволила вам і наступним поколінням жити в чистій, енергетично незалежній країні», - звернулась до учасників флеш-мобу секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
Цього ж дня у стінах міськради стартували конкурси з виготовлення постерів та виробів з природних матеріалів, акції «Я люблю Херсон» та «Визнач серію будинку – зроби крок назустріч енергозбереженню», презентації екологічного календаря та розповідь про використання енергії вітру й сонця на Херсонщині. Херсонські учні могли поспілкуватись з представником Євросоюзу та агенції з енергоефективності й енергозбереження України
Не нравится: 0, нравится: 0.