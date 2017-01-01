Шановні освітяни! Дорогі учні, студенти, батьки!



Від імені Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти і від мене особисто щиро вітаю всіх з початком нового навчального року.



Роки навчання — найщасливіші у житті людини. Це той нетривалий проміжок часу, коли для рішучих і цілеспрямованих відкриті абсолютно всі дороги. Бажаю всім, хто 1 вересня прийде до навчальних закладів здобувати знання, натхненного пізнання світу, захопливих відкриттів і нових перемог у новому навчальному році.



Особливо хотів би привітати молодь з окупованих територій Криму та Донбасу, яка обрала навчання в українських вишах. Для ваших родин цей вибір став непростим, але він був єдиний правильний. Тож нехай роки навчання стануть для вас фундаментом щасливого майбутнього в рідній Україні. І пам’ятайте: сила знань долає всі перешкоди.



В українському суспільстві вже давно сформоване розуміння освіти як визначального фактора розвитку особистості. Кожна родина, яка дбає про гідне майбутнє своїх дітей, докладає чимало зусиль для того, щоб дати їм гарну освіту.



Наша велика українська родина подбала також про героїв АТО та їхніх дітей, надавши їм цільову підтримку для здобуття вищої освіти. Ми прагнемо бачити їх сильними та успішними людьми, майбутніми будівничими розквіту України.



Освічені люди, кваліфіковані кадри є основним багатством нашої держави, це той капітал, який захистить країну і забезпечить її сталий розвиток. Тож символічно, що шлях реформ в новій Україні розпочався саме з реформи освіти. Без якісних перетворень в цій галузі неможливий поступ уперед у жодній іншій сфері нашого життя.



З огляду на це ключовою фігурою українських реформ стають вчителі, яких в День Знань ми згадуємо з особливою теплотою і вдячністю - за те, що долучили до книги, запалили в нас іскорку знань, були кращими друзями та порадниками. Вчителі натхненно виховують майбутнє країни, і саме вони стануть провідниками освітньої реформи, коли пропустять її через свої розум і серце.



Дорогі друзі! Новий навчальний рік уже на старті. Хочеться вірити, що він покладе початок наших нових здобутків, сміливих сподівань і звершень. Відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців і достойною зарплатою, а батьків — гордістю за своїх дітей.



Нехай для кожного з нас окремо і для України в цілому цей рік стане якісно новим щаблем у розвитку. Миру всім нам і віри в свої сили. В добру путь!

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