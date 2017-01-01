Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулась заключна частина IV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму.
З цієї нагоди керівництво ОДА разом із народними депутатами України та підприємцями й громадськими активістами області зустрілися з головою Сейму Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом та Надзвичайним та Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Марюсом Януконісом. Також на зустріч приїхав голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Приводом для зустрічі стало й набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та країнами Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, яка вступає в силу саме сьогодні.
Як зауважив Марюс Януконіс, співпраця між Литовською Республікою і Україною обов’язково принесе позитивні зрушення:
«Наша країна бачить саме на Херсонщині правильний підхід до співробітництва між владою і бізнесом. Державно-приватницьке партнерство допоможе пришвидшити процес євроінтеграції України».
Голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс, як представник влади своєї держави, відзначив необхідність розвитку двосторонніх відносин, зокрема, в сфері використання логістичних можливостей обох країн.
«Представники бізнесу зможуть вигідно використовувати європейський ринок. Для цього Україні необхідно якнайшвидше реалізувати державні реформи європейського спрямування й успішно інтегруватися у спільну європейську економічно-торгівельну спільноту», - порадив Вікторас Пранцкєтіс.
З огляду на це, у рамках IV Балтійсько-Чорноморського економічного форуму було підписано ряд домовленостей між Херсонською обласною державною адміністрацією та литовськими компаніями у різних сферах соціально-економічного розвитку області.
Так, набув сили Меморандум між Херсонською обласною державною адміністрацією, керуючою компанією «Global BOD group, ТОВ «ГК «Содружество» та ТОВ «Солітек-Україна» про співпрацю в реалізації проектів в галузі альтернативної енергетики в Херсонській області, про співпрацю з UAB «Ramedas» (Литовська Республіка) у сфері організації харчування в навчальних закладах.
Було підписано угоду між міським комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон і Akcine Bendrove «Klaipedos vanduo» (Литовська Республіка) про економічне, інвестиційне та виробниче співробітництво, угоду про співробітництво між комунальним закладом «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» та громадською установою «Клайпедський веслувальний центр», а також угода про співробітництво між Херсонською обласною громадською організацією «Федерація зі стрільби з луку» і Литовським спортивним клубом зі стрільби з луку «ОДІСЕЙ» (Литовська Республіка).
Голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв зазначив:
«Приємно, що з кожним наступним роком рівень учасників Форуму підвищується. Херсонська область стає все більш цікавою для наших економічних партнерів з точки зору інвестиційної та зовнішньоекономічної перспективності».
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