Про це народний депутат України з фракції Партії «Блок Петра Порошенка», Перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки Олександр Співаковський написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи річницю загибелі нацгвардійців під стінами ВР.
«Сумна дата. Два роки тому, під час мирної акції під українським парламентом, від осколків гранати загинули четверо нацгвардійців. Двоє з них – із Херсонщини. Ігор Дебрін, строковик зі Змієвки, який не прослужив у Нацгвардії і півроку, загинув на місці. Ще один наш земляк, Сашко Костина, помер через добу у шпиталі…»
«Я був тоді в Ірпені, на базі НГУ, на церемонії прощання із загиблими хлопцями, бачив очі батьків, які втратили в своєму житті найдорожче. Не на фронті втратили, а у мирному житті. Пожалкував тоді, що цих батьківських очей не бачив той покидьок, що кинув гранату у мирний натовп. До кінця його віку це було б для нього найстрашнішим покаранням. З того дня минуло два роки, а того «нелюдя» досі не покарано…
Пам’ятна дошка, яку сьогодні встановили на будівлі Верховної Ради, це не лише увічнена пам’ять про загиблих нацгвардійців. Вона щодня нагадуватиме всім політиканам про неприпустимість використання у будь-яких дискусіях кривавих аргументів. Та хлопців вже не вернути… Вічна їм пам’ять», – відзначив Співаковський.
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