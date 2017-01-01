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На Херсонщині пройдуть загальні військові навчальні збори
Про це 30 серпня, під час наради з головами районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та міськими головами міст обласного значення поінформував заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Валерій Головка,повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

На Херсонщині пройдуть загальні військові навчальні збори

«З 7 вересня і впродовж наступних десяти днів 600 мешканців області проходитимуть учбові воєнні навчання в одному ряду з майже 2,5 тисячами військовослужбовців на території Білозерського воєнного полігону. Зі складу учасників військових навчань буде сформовано стрілецький батальйон і роту охорони», - розповів Валерій Головко.

Він також зауважив, що все необхідне матеріальне забезпечення й військова форма для учасників зборів будуть надані у повній мірі.

Такі військові збори вже стали традиційними і були започатковані у вересні 2016 року. Саме тому 9 вересня в області заплановане проведення різноманітних урочистостей з нагоди відзначення першої річниці проведення загальних військових зборів територіальної оборони в Херсонській області.





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