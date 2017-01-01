30 серпня у Херсоні пройшла щорічна серпнева конференція педагогічних працівників міста. У роботі конференції брали участь понад 200 керівників навчальних закладів, а також представники влади, громадськості та профспілок міста.



Учасники та гості конференції говорили про проблеми, та вагомі досягнення, якісні зміни, що відбулися в 2016/2017 навчальному році, про стратегічні напрями розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, у тому числі пріоритети на наступний 2017/2018 навчальний рік.



В ході робочої частини учительської конференції про основні підсумки діяльності закладів освіти міста у минулому навчальному році та основні завдання на наступний навчальний рік розповів начальник управління освіти Юрій Ніконов. "Не дивлячись на всі проблеми галузі є два основних питання які потрібно вирішувати, - сказав Юрій Ніконов - це, по-перше, якість освіти, і по-друге взаємодія з батьками".



Він також проаналізував стан роботи з дошкільної, загально-середньої та позашкільної освіти, роботи з обдарованими учнями, підсумки оздоровлення дітей за минулий навчальний рік, і поінформував про перспективи галузі освіти.



Окремо начальник управління освіти розповів про матеріально-технічне забезпеченні освітніх закладів та проведення ремонтних робіт.



А ще один основний акцент Юрій Миколайович поставив на темі професійно-технічної освіти, яка потребує негайного фінансування, інакше відповідні навчальні заклади приречені на закриття.



"Сьогодні ситуація в профтехосвітній галузі по фінансуванню просто катастрофічна, - сказав пан Ніконов - училища сьогодні просто не здатні підготувати кадри потрібної кваліфікації, не маючи при цьому відповідної матеріально-технічної бази, а вкладати в неї не спроможні ані заклади, ані бізнес структури".

Для того аби врятувати професійно-технічну освіту в Україні треба розмежувати виробничо-технічну базу та здобуття загальної освіти учнями в училищах, відкривши при цьому сучасні навчально-виробничі центри. Але це потребує додаткових грошей, яких держава не виділяє на ПТУ.



Загубилася у часі і престижність таких навчальних закладів. Сьогодні майже всі батьки мріють про вищу освіту для своїх чад, а виходить так, що потім ці високоосвічені фахівці працюють закордоном різноробочими. Але й там наразі у ціні ті професії які надають саме ПТНЗ. Не один виш не випустить електрозварника, або монтажника-висотника та будівельника і т. д. Бо фактично всі професійно технічні заклади виконують одну й ту ж функцію, готуючи спеціалістів робітничих професій.



Головна місія закладів професійно-технічної освіти – забезпечити ринок праці необхідними кадрами, а це можливо, лише якщо сама мережа закладів ПТУ й перелік її професій будуть приведені у відповідність до потреб сучасної економіки.



Свою підтримку у вирішенні озвучених на конференції питань пообіцяв освітянам народний депутат України Олександр Співаковський. "Хоч це і дуже важко робити - сказав Олександр Володимирович, - я маю на увазі, пробиватися через бюрократичні заслони Верховної ради, та находити розуміння у своїх колег депутатів, але не дивлячись на це я і надалі продовжу ратувати за освітню галузь".



На підготовку закладів освіти до нового навчального року із міського бюджету виділено близько 25 млн. грн. Про це на конференції розповів освітянам Херсонський міський голова Володимир Миколаенко. За словами міського голови, за 2016-2017 навчальний рік було виділено близько 34 тис. грн.. на виплату надбавки за престижність педагогічної праці та здійснено преміювання більш ніж на 600 тис. грн.



Премії також отримали лауреати і переможці міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», та міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».





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