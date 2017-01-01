Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті облради. Назва проекту рішення: Про створення комунального закладу «Палац спорту» Херсонської обласної ради.
Суб’єктом внесення проекту рішення є постійна комісія з питань управління об’єктами комунальної власності.
Депутати планують створити комунальне підприємство «Палац спорту» Херсонської обласної ради, затвердити статут Підприємств та здійснити державну реєстрації.
Все добре, але є декілька питань: де в Херсоні знаходиться Палац спорту? Чому у проекті Статуту відсутня його адреса? І ще цікавинка: головна мета створення цього закладе це створення (що будувати збираються?), утримання палацу спорту)) Створюємо щось віртуальне, але під реальне фінансування?! Добродії у вас що грошей багацько? Не знаєте куди їх подіти?? Так профінансуйте ставки спорт інструкторів по селам області!!!
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