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Легалізація землі – проблема, яка гостро повстала на території Херсонщини
Сьогодні під час колегії Херсонської облдержадміністрації очільник області Андрій Гордєєв відзначив результат проведеної роботи по легалізації землі. Адже наразі ця проблема гостро повстала на території Херсонщини.

Андрій Гордєєв акцентував увагу на необхідності проведення органами прокуратури спільно з фіскальними органами перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог земельного законодавства України. Адже чимало сільгоспвиробників вирощують врожаї на земельних ділянках, на які не оформили належним чином відповідну документацію.

Він підкреслив: «В цьому році завдяки роботі співробітників Прокуратури Херсонської області, Головного управління національної поліції у Херсонській області та Державної фіскальної служби у Херсонській області було проведену масштабну кампанію по легалізації врожаю. Наступного року ми продовжимо її. Адже від цього значною мірою залежатимуть надходження до бюджетів, і наше завдання як влади - зробити все, щоб легалізація землі відбувалась найближчим часом і принесла задовільний результат».

Сьогодні, коли на полях Херсонської області зібрано половину врожаю, можна підбити деякі підсумки. Так, за результатами проведеної інвентаризації сільськогосподарських земель майже 2,5 тис. га було визнано такими, що обробляються без належного оформлення документів.

Арештований врожай після проведення оцінки передається на продаж через акредитовані при Державній Фіскальній Службі України торговельні підприємства, які уповноважені на реалізацію конфіскованого майна, що переходить у власність держави. Кошти від реалізації нелегальних посівів сільськогосподарських культур надходять до бюджету держави. Так відповідній ліцензованій організації передано 466 т пшениці, ячменю та жита, загальною вартістю понад 2 млн грн. Крім цього, виявлено понад 1 тис га незаконних посівів соняшника, арештовано з яких 436 га.

Щодо правопорушників, то на них чекає кримінальна відповідальність. Так, згідно з частиною першою статті 197-1 Кримінального кодексу України самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, – карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до шести місяців.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 30 августа 2017   ::  Посмотрели: 128  





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