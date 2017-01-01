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Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Рады видеть Вас по адресу:

BOSCH Service «Центр Херсон»
Николаевское шоссе, 54
Тел. : +38 050 318 6001
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 Комментариев: 0  ::  Дата: 30 августа 2017   ::  Посмотрели: 134  





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