Теперь на официальный BOSCH Service «Центр Херсон» можно записаться через Интернет в три клика. Для удобства своих клиентов и экономии времени, специалистами BOSCH Service «Центр Херсон» был разработан online календарь для записи на сервис. Ваши преимущества:
Экономия времени: Вы не ожидаете ответ на горячей линии по несколько минут - моментальная запись.
Не нужно предоставлять контактную информацию по телефону.
Постоянный доступ к записи online — 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то есть возможность записаться на сервис в удобное для Вас время.
Менеджер связывается только в удобное время для Вас.Как записаться?
1. Перейти по ссылке bosch.ks.ua
2. Кликнуть «Запись»
3. Выбрать удобное для Вас время и день.
4. Указать желаемое время для звонка. Рады видеть Вас по адресу:
BOSCH Service «Центр Херсон»
Николаевское шоссе, 54
Тел. : +38 050 318 6001
Bosch.ks.ua
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