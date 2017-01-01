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Співаковський: Нарешті двері у Представництво Президента України в АРК Крим відкриті, для отримання консультації
10 днів потому Президент України Петро Порошенко звільнив колишнього Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Попович Н.К. за одноразове грубе порушення трудових обов'язків, призначивши Бабіна Б.В. новим Представником. Про це на власній ФБ-сторінці написав народний депутат України Олександр Співаковський:

- І ось є результат - нарешті двері у Представництво відкриті, для отримання консультації вимушені переселенці не мають записуватись по телефону та очікувати біля дверей, поки хтось їх відкриє! Нагадаю, ще у травні ми зіткнулись з неприємною ситуацією: у робочий час двері Представництва були зачинені, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Потім до приймальні неодноразово звертались громадяни, які не могли отримати допомогу у Представництві також через зачинені двері та повне ігнорування на дзвінки та письмові звернення.

На підставі мого депутатського звернення було ініційовано перевірку відповідності дій Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим нормам чинного законодавства Адміністрацією Президента України.

Я вдячний Президенту України Порошенку П.О. та Главі Адміністрації Президента Райніну І.Л. за зроблені кадрові висновки. Такий важливий державний орган, як Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, у наші складні часи має працювати на повну потужність заради забезпечення соціальних, політичних, культурно-освітніх та майнових прав громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також вимушених переселенців.

Співаковський: Нарешті двері у Представництво Президента України в АРК Крим відкриті, для отримання консультації




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 30 августа 2017   ::  Посмотрели: 142  





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