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Відбулося закриття міського табору відпочинку «Юнга»
21 серпня відбулося закриття міського табору відпочинку «Юнга».

За весь період роботи в таборі відпочило 525 дітей. З них - 275 дітей відпочивали за кошти батьків і 250 дітей - за кошти міського бюджету, а це: 12 дітей сиріт, 17 з багатодітних та малозабезпечених сімей, 24 дитини, що знаходяться на диспансерному обліку, 7 дітей з особливими потребами, 5 переселенців з окупованих територій України, 10 осіб - діти учасників бойових дій у зоні АТО, а також 175 талановитих дітей та відмінників навчання.

Відбулося закриття міського табору відпочинку «Юнга»

Для того аби відпочиваючим дітям було цікаво в таборі тематика змін підбиралась відповідно до їх творчих інтересів, наприклад І зміна пройшла під назвою «Країна друзів», ІІ зміна - «Театральна студія», а ось її вже змінило «Казкове королівство». Наступна ІV зміна мала цікаву назву «Космічне сяйво», а вже V зміна – «Барвиста Україна» була спрямована на виховання почуття патріотизму та любові до національної культури. Усі тематичні зміни включали в себе комплекс заходів спрямованих на цікаву, особистісно-розвиваючу діяльність.

За 14-денну зміну в літньому таборі відпочинку «Юнга» діти приймали участь у різноманітних розвагах, цікавих конкурсах, спортивних змаганнях, їздили на екскурсії, побували в театрах та на інших видовищах. Тричі на тиждень діти відвідували пляж у Гідропарку та займалися в школі плавання.

Під час роботи табору велика увага приділялась зміцненню здоров’я дітей та їх фізичному вихованню. В рамках спартакіади табору проводились змагання з футболу, волейболу, легкої атлетики, естафети «Веселі старти», «Козацькі розваги», шахово–шашкові турніри тощо. Для виховання в учнів бажання вести здоровий спосіб життя на базі ХДОЦ «Юнга» також працювали гуртки: спортивно-оздоровчий, оздоровча хореографія, лікувальна фізкультура.

За час відпочинку вихованці табору «Юнга» набули позитивних вражень і незабутніх емоцій, знайшли нових друзів і в повній мірі відчули на собі життєрадісну атмосферу літнього відпочинку!

P. S. Херсонський дитячий оздоровчий центр «Юнга» Херсонської міської ради запрошує усіх дітей міста на відпочинок у наступному літньому сезоні 2018!!!
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 Комментариев: 0  ::  Дата: 30 августа 2017   ::  Посмотрели: 134  





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