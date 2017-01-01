Традиційно в серпні, перед початком нового навчального року, проходять конференції педагогічних працівників.
Вагомі досягнення, якісні зміни, що відбулися в 2016/2017 навчальному році, стратегічні напрями розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, у тому числі пріоритети на наступний 2017/2018 навчальний рік – про це буде йти мова 30 серпня на міській педагогічній конференції.
У конференції братимуть участь близько 200 осіб (керівники закладів освіти, Рада профспілки працівників освіти і науки м. Херсон, представники громадськості, запрошені, ЗМІ).
Місце проведення: Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради. Час проведення: 08.00 год. Учасники заходу: керівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів м. Херсон.
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