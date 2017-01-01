28 серпня, на третьому традиційному Всеукраїнському турнірі «Крим – це Україна», який проходить на Херсонщині, відбувся фінал та матч за третє місце. За підсумками турніру, переможцем змагань стала команда ДЮСШ «Чорноморець», яка у фінальній серії післяматчевих пенальті переграла «Торпедо». Бронза – у команди «BRW-BIK», яка з мінімальним рахунком перемогла «Атлет».
Після фінального матчу на стадіоні відбулася церемонія нагородження переможців та найкращих гравців третього традиційного турніру «Крим – це Україна». Кубки та медалі гравцям вручали віце-президент ФФУ, голова Федерації футболу Криму - Сергій Куніцин та голова Херсонської облдежадміністрації, голова Херсонської федерації футболу - Андрій Гордєєв. Усі учасники отримали пам’ятні дипломи та м’ячі.
«Започаткований Федерацією футболу України всеукраїнський турнір «Крим - це Україна», який став вже третім з моменту його створення, незважаючи на порівняно молодий вік, здобув визнання та популярність. Адже окрім суто спортивного значення, турнір виконує важливу соціальну та виховну місію, демонструючи єдність української футбольної спільноти та одностайну підтримку переселенців з анексованого Криму, які через свої патріотичні переконання були вимушені залишити рідні домівки. Турнір «Крим - це Україна» - це змагання, в яких кожен учасник є переможцем! Адже окрім спортивних звитяг діти з різних регіонів проводять разом час, спілкуються між собою та стають друзями. Ця дружба здатна на рекордні звершення!», - зазначив президент ФФУ Андрій Павелко.
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