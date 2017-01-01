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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Херсонці вражали на «Арена Львів»
Відома українська група Степ, яка має Херсонську прописку, в дні святкувань Незалежності України, здійснила концертне турне містами країни, щоб поздоровити людей зі святом, та заспівати для них нові пісні.

Херсонці вражали на «Арена Львів»

Перша зупинка 24 серпня, місто Орджонікідзе, яке нещодавно було перейменоване в місто Покров.В той же вечір «відспівавши» в Покрові, група Степ, завітала на «Сірко-Мега-Фест», де завершувала своїм виступом цей захід.

Як кажуть «Степівці»- «Дуже, хотілось людям зробити свято, щоб вони хоч не надовго відволіклись від такого життя, адже дуже часто чуємо від своїх прихильників, що зараз не життя а виживання. Як нам здається, ми впорались з цією задачею».

Після «Сірко-Мега-Феста», учасники групи Степ, відправились до Львова, де 26 серпня на «Арені-Львів, представляли увесь південний регіон, на фестивалі «Українська пісня», адже їх нова пісня «Дим іде», потрапила в рейтинг найкращих україномовних пісень 2017року.

Приємно те, що волонтери, які обслуговували цей грандіозний фестиваль, попросили групу Степ, щоб заспівати разом, одну з відомих пісень із їх репертуару.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: 28 августа 2017   ::  Посмотрели: 218  





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