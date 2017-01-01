Відома українська група Степ, яка має Херсонську прописку, в дні святкувань Незалежності України, здійснила концертне турне містами країни, щоб поздоровити людей зі святом, та заспівати для них нові пісні.
Перша зупинка 24 серпня, місто Орджонікідзе, яке нещодавно було перейменоване в місто Покров.В той же вечір «відспівавши» в Покрові, група Степ, завітала на «Сірко-Мега-Фест», де завершувала своїм виступом цей захід.
Як кажуть «Степівці»- «Дуже, хотілось людям зробити свято, щоб вони хоч не надовго відволіклись від такого життя, адже дуже часто чуємо від своїх прихильників, що зараз не життя а виживання. Як нам здається, ми впорались з цією задачею».
Після «Сірко-Мега-Феста», учасники групи Степ, відправились до Львова, де 26 серпня на «Арені-Львів, представляли увесь південний регіон, на фестивалі «Українська пісня», адже їх нова пісня «Дим іде», потрапила в рейтинг найкращих україномовних пісень 2017року.
Приємно те, що волонтери, які обслуговували цей грандіозний фестиваль, попросили групу Степ, щоб заспівати разом, одну з відомих пісень із їх репертуару.
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