У України є той ланцюжок, взявшись за який, можна вивести країну з того стану, в якому вона є. І тут нема сенсу, більш того, небезпечно, копіювати досвід інших країн. Бо інші умови, інше оточення, інший час, інша ментальність. Але подивитися, порівняти, проаналізувати - це інша справа. І прийняти власне рішення, щодо швидкої розбудови країни. Просто йти в фарватері філософії розвитку інших країн - це тупіковий шлях лузерів!Україна, як на мене, має неперевершений людський капітал, ще не погану середню освіту, на базі якої можна створити інноваційний прорив. Потрібні великі інвестиції в розвиток людського капіталу. І ці інвестиції повинні бути на кожному рівні розвитку людини, розпочинаючи від дошкільної, початкової і закінчуючи вищою освітою, включаючи інфраструктуру навчання протягом всього життя. І ці інвестиції це не тільки фінансові. Бо гроші можуть бути використанні не ефективно. Не маючи законодавчої, організаційної, юридичної складових, які повинні стати основою імплементації - не можна змінити поведінки субьектів і як наслідок дивитись на подальшу міграцію людей.Я себе питаю -:"Чи є та людина чи орган влади, будь яка інституція, яка комплексно відповідає за те, що відбувається з розвитком людського капіталу країни?". Хто взагалі відповідає, що чисельність населення катастрофічно зменшується. Приклад Ізраїлю показує, що війна не є основним аргументом. А приклад Сінгапура, що при наявності волі, можна в одне покоління вирішити основні проблеми. А приклад розбудови української армії та озброєння - взагалі показує, що нічого неможливого нема.Вважаю, що прийшов час, коли держава, на всіх рівнях повинна оголосити час інвестицій в розвиток людського капіталу. І це повинна бути не просто чергова програма, а бо текст Закону. В кожному рішенні влади, включаючи і прийняття бюджету, повинен бути пріоритет розвитку людини. Кожне рішення повинно йти від бачення того, як воно вплине на розвиток людського капіталу. Для забезпечення такої політики, повинен бути відповідний орган, який повинен забезпечити сталий розвиток країни, в цілому, і територій, в балансі через гармонійний розвиток самого головного, що у нас є - людини!!!Сьогодні ми маємо багато різних органів, які відповідно за Законом, забезпечують різні контексти розвитку людини. Це і освіта, наука, молодь, спорт, соціальні та пенсійні органи. Але дисгармонізація їх роботи очевидна. Населення зменшується. Молодь покидає Україну. Ми повинні використати свій шанс. А українці це зможуть. Приклад боротьби за незалежність це підтверджує! Головне - замість сліпого копіювання закордонного досвіду, який може привести до створення сервісної нації, оголосити та імплементувати Українську візію -"Людський капітал та його розвиток понад усе!".І на кінець. Це пост без деталізації, але після ранішньої розмови з вчителем початкових класів, якій розповів мені про конкретні деталі змін!!!