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Яким буде Перший урок в новому навчальному році
1 вересня завжди символізує початок нового навчального року, у освітніх закладах проходять лінійки та різні урочисті заходи. Саме в перший день навчання проводять традиційний Перший урок. Його тема завжди підбирається з особливою увагою і завдяки їй учнів можна настроїти на потрібний лад і направити їх у вірному руслі.

У МОН України радять, що сьогодні в початковій школі потрібно звернути увагу не лише на досягнення відомих українців, але й на родинне виховання, яке є фундаментом цінностей людини. Дати можливість першокласникам відчути себе частиною дружної шкільної родини. А ось тема першого уроку в новому 2017-2018 навчальному році для 5-8 класів має вміщати в собі орієнтири, які спрямують молодь у подальшому житті, допоможуть сформувати активну громадянську позицію та патріотичні почуття.

Перший урок для херсонських учнів 9 – 11 класів передбачає мету виховання у дітей екологічної культури для формування свідомого розуміння необхідності раціонального природокористування. Тема рекомендованого уроку, відповідно до рішення сесії херсонської міської ради №725 від 31. 05. 2017 року, «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України» (в контексті евроінтеграційних процесів та реалій сьогодення).

Така тема має сприяти утвердженню в свідомості дітей, що від кожного залежить збереження ресурсів та довкілля планети для майбутніх поколінь.

Ефективність першого уроку залежить від взаємодії учнів з учителем, від ролі відведеної кожному учасникові. Потрібно навчити дітей самостійному пошуку істини, спираючись на певні факти, демократії та ініціативи. Щоб діти не боялися висловитися, творчо підійти до проблеми і успішно її вирішити.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: 27 августа 2017   ::  Посмотрели: 435  





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