Триває V зміна, під назвою «Барвиста Україна», у Херсонському дитячому оздоровчому центрі «Юнга» Херсонської міської ради. За час літніх канікул, завдяки активному розпорядку дня та професійній педагогічній роботі працівників табору, діти отримали нові знання та враження.
Юні відпочивальники подорожували катером до Затону №2, що на іншому березі Дніпра, де відсвяткували «День Нептуна», виїздили на екскурсії до музею Природи, обласної юнацької бібліотеки ім.. Лавреньова, дитячої бібліотеки ім.. Дніпрової Чайки.
Приймали участь у шахово-шашковому турнірі та різноманітних спортивних іграх. Взяли участь у грі-квесті «Козацькі скарби», а в рамках спортивно-оздоровчої програми «Юний Авіатор України» провели гру «Козацькі розваги». Дівчата змагалися у конкурсі краси «Табірна зірка». І всі свої таланти діти які зараз відпочивають у таборі «Юнга» показали у творчому конкурсі «День Талантів України».
А ще під час відпочинку у цьому таборі діти мають змогу відвідувати безкоштовну школу плавання, яка знаходиться на міському пляжі «Гідропарк».
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