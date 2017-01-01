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«Барвиста Україна» у дитячому оздоровчому центрі «Юнга»
Триває V зміна, під назвою «Барвиста Україна», у Херсонському дитячому оздоровчому центрі «Юнга» Херсонської міської ради. За час літніх канікул, завдяки активному розпорядку дня та професійній педагогічній роботі працівників табору, діти отримали нові знання та враження.

«Барвиста Україна» у дитячому оздоровчому центрі «Юнга»

Юні відпочивальники подорожували катером до Затону №2, що на іншому березі Дніпра, де відсвяткували «День Нептуна», виїздили на екскурсії до музею Природи, обласної юнацької бібліотеки ім.. Лавреньова, дитячої бібліотеки ім.. Дніпрової Чайки.

Приймали участь у шахово-шашковому турнірі та різноманітних спортивних іграх. Взяли участь у грі-квесті «Козацькі скарби», а в рамках спортивно-оздоровчої програми «Юний Авіатор України» провели гру «Козацькі розваги». Дівчата змагалися у конкурсі краси «Табірна зірка». І всі свої таланти діти які зараз відпочивають у таборі «Юнга» показали у творчому конкурсі «День Талантів України».

А ще під час відпочинку у цьому таборі діти мають змогу відвідувати безкоштовну школу плавання, яка знаходиться на міському пляжі «Гідропарк».




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 27 августа 2017   ::  Посмотрели: 199  





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