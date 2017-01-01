26 серпня, у День авіації України, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв взяв участь в урочистостях, присвячених святкуванню 55-ї річниці з Дня створення військової частини А1604.На святкуванні були присутні в.о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій, заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Чабан та родини військовослужбовців.Андрій Гордєєв подякував всій бригаді та вручив подяку військовослужбовцям частини А1604 за самовіддане служіння українському народові, сумлінне і бездоганне виконання службового обов’язку та з нагоди 55-ї річниці з Дня створення військової частини, а також подарував ноутбук. Також він зазначив, що саме військова частина А1604 завжди допомагає у ліквідації пожеж на Херсонщині.На заході було відкрито пам'ятник, який присвячується всім військовослужбовцям, виконуючим обов'язки за всіх часів і всіх народів. Ідея створення пам’ятника належить військовослужбовцям частини. Художником проекту виступив військовослужбовець частини військової служби за контрактом старшина Будковський Василій. Автором вірша на згадку про загиблих солдатів стала старший солдат Маслова Валерія.Свято завершилося урочистим покладанням квітів до пам’ятника.11 окрема бригада армійської авіації бере свої витоки з 370 окремої вертолітної ескадрильї, яка почала формуватися у серпні 1961 року, на підставі Директиви Начальника Головного штабу військово-повітряних сил СРСР від 12.08.1961 року, а також Директиви 48 ПА №0322 від 21.08.1961 року, під керівництвом майора Колбасіна М.М.Наказом МО СРСР від 2 серпня 1962 року № 0095 Днем частини встановлено 26 серпня.З січня 1981 року по травень 1989 року особовий склад частини поескадрильно виконував інтернаціональний обов’язок у Республіці Афганістан. У лиху Чорнобильську годину, у 1986 році, особовий склад частини був одним з перших учасників ліквідації наслідків аварії. У жовтні місяці 1993 року вісім екіпажів частини приймало участь у рятуванні біженців в Абхазії під час Грузинсько-Абхазького конфлікту. З 1996 року військовослужбовці частини приймали участь у складі сил KFOR в Косові, у миротворчих операціях ООН у Боснії та Герцеговині, Македонії, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Кот-Д’Івуарі, Конго.Нині, коли на східних теренах України точиться боротьба за незалежність і суверенітет держави, особовий склад частини активно і самовіддано виконує поставлені завдання у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.З 2014 року авіація 11 окремої бригади армійської авіації використовувалась з перших днів проведення антитерористичної операції. За роки проведення АТО льотчики військової частини виконали понад 6000 бойових вильотів із загальним нальотом близько 4500 годин. Найбільш успішніші операції армійської авіації, це висадка десантів на Савур-Могилі та в Донецькому аеропорту.За час існування частини військовослужбовці отримали 359 державних та 1230 відомчих нагород, за час проведення АТО державними нагородами було нагороджено 50 військовослужбовців, відомчими – 11 військовослужбовців.