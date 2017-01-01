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Херсонців нагородили за перемогу в Х Всесвітніх іграх
На урочистостях до Дня незалежності України голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв разом з Міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим вручив херсонським спортсменам нагороди.

Херсонців нагородили за перемогу в Х Всесвітніх іграх

«Наші земляки прославляють Херсонщину у найрізноманітніших галузях – від науки до спорту. Сьогодні ми маємо не просто пишатися перемогами херсонців, а поставити перед собою високу ціль і цілеспрямовано крокувати до неї, до власної перемоги», - наголосив очільник області.

Сертифікати на отримання одноразової стипендії і почесні грамоти Херсонської обласної державної адміністрації за досягнення високих спортивних результатів та успішний виступ на Х Всесвітніх іграх 2017 року отримали

• Дубіна Віталій, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу WAKO, чемпіон Кубку світу 2015 року, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Кубку світу 2016 року;

• Просторов Микола, майстер спорту України зі стрибків на батуті, срібний призер чемпіонату Європи 2016 року;

• Максименко Марина, заслужений майстер спорту України з сумо, чемпіонка світу серед дорослих в індивідуальних змаганнях і бронзова призерка у командних змаганнях серед жінок, переможниця Кубку світу 2016 року, чемпіонка Європи 2017 року.

Також сертифікати на одноразову стипендію отримали тренери спортсменів Ігор Гаврильченко та Ігор Молчанов.

Довідково: З 20 по 30 липня 2017 року у м. Вроцлаві (Польща) відбулися головні змагання світового рівня серед неолімпійських видів спорту – Х Всесвітні ігри, у яких взяли участь більше 3 тис. спортсменів із 111 країн.

На цьому світовому форумі Херсонщину представляли 3 спортсмени, і всі вони посіли призові місця, а саме:

• Дубіна Віталій – І місце;
• Максименко Марина – ІІІ місце;
• Просторов Микола – ІІ місце.

Результат виступу херсонських спортсменів на Х Всесвітніх іграх є найвищим за роки незалежності України.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: 26 августа 2017   ::  Посмотрели: 279  





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