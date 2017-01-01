Вчора проводив особистий прийом громадян. Незважаючи на страшенну спеку, людей прийшло чимало. І це був той нечастий випадок у моїй діяльності депутата-мажоритарника, коли питання, з якими звернулися до мене громадяни, були не лише зі сфери відповідальності місцевої влади.Хоча без проблем ЖКГ, сусідських сварок, прохань про фінансову підтримку і т.п., як і завжди, не обійшлося. ПРро це на власній ФБ-сторінці написав народний депутат УкраїниДуже вразила, наприклад, проблема, з якою звернулися мешканці провулку Уманський. Один із сусідів чомусь вирішив, що закони писані не про нього, і самовільно, без дозвільних документів, забетонував частину провулку таким чином, що тепер під час зливи вода заливає решту дворів провулку.Будинки у людей почали тріщати, однак знайти управи на винуватця постраждалим поки що не вдалося в жодній інстанції, не допомогла навіть поліція.Сподіваюся, втручання народного депутата дасть результат. Хоча процес, скоріше за все, буде тривалим. Однак наші юристи готові надавати консультації і супровід.Несподіванкою сьогоднішнього прийому став приїзд цілої делегації освітян із Нової Каховки. Це не мій округ, але вони звернулися до мене як до першого заступника голови профільного парламентського Комітету. Колеги мають суттєві застереження щодо змісту шкільної програми з трудового навчання, яку пропонує МОН. Передали мені пакет документів, в якому викладені їхні аргументи і зауваження, і дуже хочуть бути почутими міністерством. Пообіцяв їм допомогти в цьому.Зрозуміло, що у нас просто не могла не зав”язатися дискусія з приводу проекту базового Закону “Про освіту”. Виявилося, що маємо дещо різне бачення окремих його положень. В чомусь мені вдалося переконати їх, в чомусь — ні. Та уважно вислухавши новокаховських колег, дійшов наступного висновку. По-перше, далеко не всі освітяни слідкували за тим, яких змін зазнавав законопроект в процесі доопрацювання, через це він обріс купою чуток і міфів.Зокрема, новокаховські колеги впевнені, що проект закону передбачає збільшення (вдвічі!) навантаження на вчителя, і намагалися навіть і мене переконати в цьому:)) Довелося процитувати їм дослівно, як в документі виглядає ця стаття.По-друге, навіть після 9 місяців доопрацювання, після проведення понад 60 засідань робочої групи, на яких обговорено майже 1,5 тисячі пропозицій, попри залучення до роботи над законопроектом майже 150 експертів, все одно буде чимало незадоволених. Хоча в тому вигляді, в якому Комітет передав його на розгляд у фракції, законопроект значно кращий, ніж його первісна версія. Просто ідеальних законів не існує в природі.Але в даному випадку прийняття Закону однозначно краще, ніж його неприйняття. В 21 сторіччі, коли реалії життя кардинально змінилися, продовжувати працювати за законом 1996 року — це відібрати майбутнє у наших дітей і приректи українську освіту на повільне вмирання.На прийомі сьогодні також побували представники гідрометтехнікуму (закладу конче потрібне нова система опалювання), Херсонстандартметрології (мають пропозиції по вдосконалення захисту споживацьких прав українців), просто мешканці міста. Вдячний усім за довіру. Буду намагатися допомогти кожному, хто звернувся.