Кар’єр вапняку у селі Архангельське Високопільського району., він належить Криворожсталі (зараз компанія АрселорМиттал).
Місцеві кажуть, що запаси вапняку вичерпуються і треба розробляти новий кар’єр, але в безпосередній близькості від села. Вже сьогодні у криницях зникає вода, це пов’язують з роботою кар’єру. Крім цього, вантажні машини повністю знищили дорогу, яка веде на станцію. Хоча за умовами договору компанія повинна була побудувати нову об’їзду дорогу. Але ніц не зробила, та ще й угробила існуючу.
Також і податки від кар’єру уходять в Київ…Хоча вже зараз прийняли зміни до законів і найближчим часом податки будуть залишатися на місцях. Крім цього така компанія як АрселорМиттал може спокійно приймати участь у державно-приватному партнерстві щодо ремонту місцевих доріг. До речі, машини саме цієї компанії їх і знищують. Як там у Конституції - власність забов’язує
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