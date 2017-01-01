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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Активные граждане проведут субботники во дворах
1 июля в Херсоне проведут субботники в рамках проекта СубботникПати.

Сегодня принято ругать всех за беспорядки в стране и при этом бездействовать и ждать когда кто-то придет и сделает все. Активные Граждане Херсона не могут сидеть сложа руки в ожидании благ и волшебников. Активисты решили объединить жителей трех микрорайонов ради одной цели – сделать дворы чище, именно под таким лозунгом – «Сделаем двор чище» - пройдет СубботникПати. Мероприятие состоится на Острове, Шуменском и район площади Корабелов.

Акция рассчитана на жителей небольших локальных территорий или малых тергромад и направлена на объединение жильцов ради улучшения эстетического вида города. Во время субботника, планируется благоустройство придомовых территорий и детских площадок, актив будет ремонтировать остатки уцелевших конструкций на таких площадках. Планируется, что подобные акции будут постоянными и жильцы микрорайонов в будущем объединятся для того, чтобы разработать проекты улучшения дворов своими силами.

Проект реализовывается общественной организацией Центр исследований общества в рамках программы Активные граждане Британского совета в Украине при поддержке БФ “Об’эднання”, в партнерстве с Корабельной районной радой Херсонского городского совета, Кафедрой дизайна ХНТУ, гражданского движения “Кодекс 21”, Фортеця Херсону, пиццерия Pizza, Режиссер.Орг, Чилдрен Кинофест, тренинговый центр территория счастливых людей Френд Зона и Херсонское областное отделение всеукраинского экологического движения Let's Do It, Ukraine, Jump Purk и Детский Ревизор. Следующий этап акции запланирован на сентябрь.

Активисты приглашают неравнодушных жителей города присоединиться к ним. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылке




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