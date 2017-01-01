Возле села Весёлое Бериславского района работала спецтехника, которая добывала песок со дна реки, а затем продавала его.Было установлено, что указанные работы ведёт компания Водных путей «Укрводшлях» и ООО «Компанія «Аквабуд-Херсон». Выяснилось, что «ремонтники», под видом работ по углублению дна, производили добычу песка с цельюего дальнейшей перепродажей частным фирмам.29 июня, местные активисты собрали достаточно доказательств противоправной деятельности фирм и вызвали работников ГУ НП в Херсонской области. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факты незаконной добычи строительного материала.На месте совершения преступления во время отвала и загрузки песка были задержаны и допрошены виновники. Кроме этого, правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконность действий.Предварительно установлено, что фактическая добыча песка проводилась не в заявленных границах, а вблизи береговой линии населённого пункта. Такие действия могли привести к техногенной катастрофе.Полиция области решает вопрос по поводу ареста спецтехники и привлечению к проверке Государственной экологической инспекции и ряд других специалистов.Как стало известно, эксперты оценивают сумму нанесённых убытков Украине в 2 млн. гривен.