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На Херсонщине (Бериславский район) установлен факт незаконной добычи песка в крупных масштабах
Возле села Весёлое Бериславского района работала спецтехника, которая добывала песок со дна реки, а затем продавала его.

На Херсонщине (Бериславский район) установлен факт незаконной добычи песка в крупных масштабах

Было установлено, что указанные работы ведёт компания Водных путей «Укрводшлях» и ООО «Компанія «Аквабуд-Херсон». Выяснилось, что «ремонтники», под видом работ по углублению дна, производили добычу песка с цельюего дальнейшей перепродажей частным фирмам.

29 июня, местные активисты собрали достаточно доказательств противоправной деятельности фирм и вызвали работников ГУ НП в Херсонской области. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факты незаконной добычи строительного материала.

На месте совершения преступления во время отвала и загрузки песка были задержаны и допрошены виновники. Кроме этого, правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконность действий.

Предварительно установлено, что фактическая добыча песка проводилась не в заявленных границах, а вблизи береговой линии населённого пункта. Такие действия могли привести к техногенной катастрофе.

Полиция области решает вопрос по поводу ареста спецтехники и привлечению к проверке Государственной экологической инспекции и ряд других специалистов.

Как стало известно, эксперты оценивают сумму нанесённых убытков Украине в 2 млн. гривен.




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