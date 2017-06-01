Городяни так званої серед херсонців «Воєнки» Дніпровського району продовжують активно наводити благоустрій та дбати про належний санітарний стан своєї території.
Так, небайдужі мешканці на чолі з головою органу самоорганізації населення – квартального комітету №2 Надією Ядлось взялися за упорядкування місць для збирання твердих побутових відходів: контейнери для сміття пофарбовані, зроблені спеціальні площадки, щоб сміття не «гуляло» всім селищем.
Люди самі стежать за порядком та проводять роз’яснювальну роботу серед сусідів, які неохочі дотримуватись правил благоустрою.
Зараз територія дії органу самоорганізації населення №2 має гарний дитячий майданчик, благоустроєні об’єкти, контейнери для збирання твердих побутових відходів і навіть приєдналися до районної програми з роздільного збирання сміття –встановили окремий контейнер для ПЕТ-пляшок.
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