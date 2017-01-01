Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Співаковський: Наша команда розпочинає новий соціальний проект для херсонців під умовною назвою “Лавочка біля під'їзду”
Наша команда розпочинає новий соціальний проект для херсонців під умовною назвою “Лавочка біля під'їзду”.

Співаковський: Наша команда розпочинає новий соціальний проект для херсонців під умовною назвою “Лавочка біля під'їзду”

Від сьогодні будемо методично, щомісяця, встановлювати по 5-6 лавочок біля під'їздів багатоквартирних будинків. Мета? Перш за все, звичайно ж, створити трохи комфорту для мешканців — аби людям було де перепочити, посидіти на свіжому повітрі тощо. Проте, починаючи цю акцію, маємо ще й, так би мовити, дальній приціл. І це зовсім не вибори:)))

Просто останнім часом звернув увагу на те, що прийняти якісь важливі рішення нам доволі часто заважають наші роз'єднаність та небажання почути і зрозуміти один одного. І я не лише про політику, а про звичайні, повсякденні речі. Без обопільної згоди, погодьтеся, важко визначитись навіть стосовно кольору шпалер у вітальні:)) Не кажучи вже про вирішення глобальних питань життєдіяльності країни, міста, села...

Вмінню знаходити компроміси зараз вчаться і в новостворених об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Відчуття єдності, довіра і відкритість тепер є, напевне, визначальними для їхнього майбутнього речами. Довіра починається з розуміння - щоб зрозуміти людину, потрібно з нею поспілкуватися. А яке спілкування, якщо з сусідами по під'їзду ми навіть не вітаємося? Колись, коли люди ще відчували потребу у спілкуванні, майданчиками для обміну новинами, думками, рецептами були лавочки біля під'їзду. Зараз, мабуть, прийшов час повернути їм цю комунікативну роль:))

Дуже хочеться, щоб у людей, які сміливо взяли на себе функції по утриманню власних багатоквартирних будинків і створили ОСББ, все вийшло. І нехай нові лавочки біля під'їзду стануть місцем зародження дружньої спільноти ОСББ, маленьким кроком до їхнього успіху. Любіть і бережіть свій дім!

Хочу подякувати за підтримку ідеї та гарну фізичну форму:)) депутата Суворовської районної ради Івану Глухову, мого помічника Олексія Саковнича та небайдужих мешканців будинку, які сьогодні встановили першу лавочку — у багатоквартирному будинку по пр.Кутузова, 4.







Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:01   ::  Посмотрели: 77  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее


Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"