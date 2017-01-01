Наша команда розпочинає новий соціальний проект для херсонців під умовною назвою “Лавочка біля під'їзду”.Від сьогодні будемо методично, щомісяця, встановлювати по 5-6 лавочок біля під'їздів багатоквартирних будинків. Мета? Перш за все, звичайно ж, створити трохи комфорту для мешканців — аби людям було де перепочити, посидіти на свіжому повітрі тощо. Проте, починаючи цю акцію, маємо ще й, так би мовити, дальній приціл. І це зовсім не вибори:)))Просто останнім часом звернув увагу на те, що прийняти якісь важливі рішення нам доволі часто заважають наші роз'єднаність та небажання почути і зрозуміти один одного. І я не лише про політику, а про звичайні, повсякденні речі. Без обопільної згоди, погодьтеся, важко визначитись навіть стосовно кольору шпалер у вітальні:)) Не кажучи вже про вирішення глобальних питань життєдіяльності країни, міста, села...Вмінню знаходити компроміси зараз вчаться і в новостворених об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Відчуття єдності, довіра і відкритість тепер є, напевне, визначальними для їхнього майбутнього речами. Довіра починається з розуміння - щоб зрозуміти людину, потрібно з нею поспілкуватися. А яке спілкування, якщо з сусідами по під'їзду ми навіть не вітаємося? Колись, коли люди ще відчували потребу у спілкуванні, майданчиками для обміну новинами, думками, рецептами були лавочки біля під'їзду. Зараз, мабуть, прийшов час повернути їм цю комунікативну роль:))Дуже хочеться, щоб у людей, які сміливо взяли на себе функції по утриманню власних багатоквартирних будинків і створили ОСББ, все вийшло. І нехай нові лавочки біля під'їзду стануть місцем зародження дружньої спільноти ОСББ, маленьким кроком до їхнього успіху. Любіть і бережіть свій дім!Хочу подякувати за підтримку ідеї та гарну фізичну форму:)) депутата Суворовської районної ради Івану Глухову, мого помічника Олексія Саковнича та небайдужих мешканців будинку, які сьогодні встановили першу лавочку — у багатоквартирному будинку по пр.Кутузова, 4.