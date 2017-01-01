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Керівництву облради проблеми Високопільського району не цікаві
Керівництво Херсонської обласної ради самоусунулося від вирішення проблем мешканців області. За дерибаном комунального майна та бюджету нема коли…

А тим часом проблему мешканців Високопільського району вирішують окремі депутати. Депутат облради (фракція «Солідарність») Марина Чернишова провела зустріч з представниками влади, мешканцями району та керівництвом автодору щодо ремонту автошляху Т 2207. Це дорога державного значення, яка є непроїзною!

Керівництву облради проблеми Високопільського району не цікаві

Відбудова зруйнованих автошляхів - це термінова потреба для В.Олександрівки, Високопілля, Архангельського та інших населених пунктів, що на Херсонщині!

Але, як відомо, керівники облради виділяють кошти виключно на особистий піар, школи, в яких вони навчалися та депутатам, які потрібні для вірного голосування. Райони, які не мають депутатів облради (наприклад, Високопільський) взагалі не цікаві керівництву облради, на них не звертають увагу представники неприродної більшості.

Нагадаю, що майже 2 місяці тому мешканці перелічених районів перекрили дорогу, щоб привернути увагу на необхідність термінового ремонту. Активісти зверталися до всіх місцевих, обласних та державних органів і настроєні рішуче. Але гроші на ремонт в області відсутні. Зрозуміло, що тут потрібна концентрація зусиль усіх рівнів влади - від сільської ради до КМУ.

Але, як це не прикро, керівництво облради самоусунулося від вирішення цієї проблеми.

Мабуть, для представників партії Батьківщина краще не вирішувати проблеми, а взагалі їх поглиблювати, щоб потім голосніше про злочинну владу кричати. Кажуть, грошей немає… Але на власні хотєлки вони є!

Це якраз про пріоритети, про які я вже не один раз нагадував. Собі все, та ще й за рахунок інших.

Ви (мешканці згаданих районів) платіть податки в обласний бюджет, а ми їх на ремонт школи голови бюджетної комісії від Опоблоку виділимо. Ви так і продовжуйте бити свої машини, а ми ще потім приїдемо і будемо владу критикувати та про зраду волати.

Але цього разу вийшло по-іншому. Депутат облради Марина Чернишова виїхала в ці райони та провела нараду, чи збори. Не важлива назва. Головне, що зібралися всі зацікавлені сторони та намітили кроки для вирішення цієї проблеми.

Керівництву облради проблеми Високопільського району не цікаві

Результат поїздки:

- до 4 липня служба автодоріг розробляє дефектні акти та калькуляції на проведення ремонтних робіт на вказаному автошляху.

- 4 липня в ОДА збираються всі представники місцевих органів влади разом з активістами, представниками служби автодоріг та облавтодору, щоб передивитися можливості фінансування ремонтних робіт. Розробити проект бюджетних запитів на державне фінансування.

Також маємо надію, що в разі потреби зберуться депутати облради та проведуть засідання бюджетної комісії, а голова облради скличе позачергову сесію облради, на якій будуть виділені певні кошти на ремонт дороги у зазначених районах.

Хоча сьогодні люди, які представилися помічниками керівництва облради заявили, що сесія буде скликана 30 вересня! Невже люди будуть чекати, поки депутати від ШИРКИ навідпочиваються? Гадаю, що розуму вистачить!




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