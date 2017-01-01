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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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У Херсоні обрали голову партії «Солідарність»
У Херсоні відбулася звітно-виборча конференція територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» на якій підвели підсумки роботи партійної організації за звітний період. Делегати від районних і міських організацій партії заслухали звітну доповідь та одноголосно переобрали Олену Урсуленко на посаду голови партії.

У Херсоні обрали голову партії «Солідарність»

Також делегати ухвалили і новий склад ради територіальної організації партії. До нього увійшли Урсуленко Олена Борисівна, Шуригін Олексій Володимирович, Калініченко В’ячеслав Володимирович, Доган Василь Васильович, Сидорець Юрій Іванович, Гавренкова Вікторія Володимирівна, Перетятько Віталій Валерійович, Йосипенко Ігор Васильович, Рожков Юрій Геннадійович, Помазнюк Віктор Анатолійович.

Учасники конференції обговорили поточну діяльність територіальної організації партії, окреслили плани роботи на майбутнє.




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