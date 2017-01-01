Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Не можна змінювати «правил гри» під час вступної кампанії, - Олександр Співаковський
Народний депутат Олександр Співаковський наполягає на дотриманні законодавства при внесенні змін до умов прийому до вишів.

Статтею 44 Закону України «Про вищу освіти» передбачено, що правила прийому затверджуються до 15 жовтня. Це зроблено для того, щоб було зрозуміло за якими правилами абітурієнти будуть обирати спеціальності та здавати відповідні предмети ЗНО.

«Якщо абітурієнти обрали спеціальності і відповідні предмети ЗНО, а ми 20 травня змінюємо умови прийому та встановлюємо інші правила, то ми порушуємо законодавство. Навіть якщо це робиться з гарними намірами, адже ніхто не проти того, що необхідно підвищувати рівень майбутніх лікарів», - зазначив він.

«Або ми виконуємо закон, або будемо мати не правову державу, де заради чиїхось забаганок порушується законодавство. Якщо хтось хоче змін, то нехай підготує пропозиції і до 15 жовтня вони можуть бути впроваджені. Я сам не проти підвищення прохідних балів для майбутніх лікарів. Для профільних предметів, таких як біологія та хімія, це може бути і 170 балів. А для непрофільних - 130-140», - наголосив Олександр Співаковський.

«Необхідно опрацювати результати ЗНО та визначити оптимальні прохідні бали. Але так, щоб за 2 місяці до подання заяв абітурієнтами вносити зміни, не повинно бути», - підсумував нардеп.

Вища освіта




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: 28 июня 2017   ::  Посмотрели: 133  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее


Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"