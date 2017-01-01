Народний депутат Олександр Співаковський наполягає на дотриманні законодавства при внесенні змін до умов прийому до вишів.
Статтею 44 Закону України «Про вищу освіти» передбачено, що правила прийому затверджуються до 15 жовтня. Це зроблено для того, щоб було зрозуміло за якими правилами абітурієнти будуть обирати спеціальності та здавати відповідні предмети ЗНО.
«Якщо абітурієнти обрали спеціальності і відповідні предмети ЗНО, а ми 20 травня змінюємо умови прийому та встановлюємо інші правила, то ми порушуємо законодавство. Навіть якщо це робиться з гарними намірами, адже ніхто не проти того, що необхідно підвищувати рівень майбутніх лікарів», - зазначив він.
«Або ми виконуємо закон, або будемо мати не правову державу, де заради чиїхось забаганок порушується законодавство. Якщо хтось хоче змін, то нехай підготує пропозиції і до 15 жовтня вони можуть бути впроваджені. Я сам не проти підвищення прохідних балів для майбутніх лікарів. Для профільних предметів, таких як біологія та хімія, це може бути і 170 балів. А для непрофільних - 130-140», - наголосив Олександр Співаковський.
«Необхідно опрацювати результати ЗНО та визначити оптимальні прохідні бали. Але так, щоб за 2 місяці до подання заяв абітурієнтами вносити зміни, не повинно бути», - підсумував нардеп.Вища освіта
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