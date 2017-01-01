В обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша відбулось вручення атестатів випускникам академічного ліцею ім. О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті. На свято завітало чимало почесних гостей.
„Хочу привітати всю вашу велику родину з урочистою подією від імені міського голови та депутатського корпусу міськради. Я мама випускника вашого ліцею і я знаю, що тут дають ґрунтовні знання, які стають базою для подальшого розвитку. Дорогі випускники, ви отримали безцінне – багаж знань. Сміливо йдіть до своєї мети, до здійснення мрії”, - привітала випускників секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
У житті сьогоднішніх випускників – складний період. Вони вже є абітурієнтами і завтрашніми студентами. Позаду - ДПА і ЗНО, участь в інтелектуальних змаганнях і творчих конкурсах. Попереду – вступ до вищої школи. Академічний ліцей при Херсонському державному університеті впроваджує положення „Нової української школи”, за яким педагогічний колектив перейшов від вимоги автоматичного заучування інформації до формування ключових компетентностей.
„Всі наші випускники достойно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, продемонстрували гарні результати”, - повідомила директор академічного ліцею ім. О. В. Мішукова при ХДУ Галина Бібік.
Академічний ліцей носить ім’я засновника – Олега Васильовича Мішукова, який 1994 року лише силою переконання добився, щоб навчальний заклад був відкритий при вищій школі. Все це відбувалось за участі професора, нинішнього народного депутата Олександра Співаковського, який під час виступу запросив на сцену маму Олега Васильовича – Світлану Іванівну. Почесні гості вручили атестати про повну середню освіту найкращим учням. За результатами навчання, четверо випускників закінчили ліцей із золотою медаллю, одна учениця – зі срібною, п’ятеро учнів стали призерами третього етапу Малої академії наук та четвертого етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
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