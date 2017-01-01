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В Херсоне всю ночь смотрели украинское кино
В ночь, с 24-го на 25-е июня, на открытой площадке культурного центра Kherson Art Hub состоялся показ фестиваля украинского короткометражного кино «Відкрита ніч». В этом году фестиваль, одновременно прошел на 60 площадках по всей стране.

В Херсоне всю ночь смотрели украинское кино

Херсонские зрители смогли посмотреть и дать свою оценку конкурсной программе игрового, неигрового кино, а также украинской анимации снятой в 2016-1017-м году. Кроме непосредственно новых работ, включили и лучшие работы прошлых, не много ни мало, 20-ти лет работы фестиваля.

«Атмосферные картины в ночном саду, как сон наяву, в перерывах я вдыхала аромат розы и смотрела на звёзды. Украинские короткометражки добрые и светлые: фантастический танец сомнамбулы и сказочный электрик Вова, метаморфозы кофейной лужи, тряпочный герой, спасительный стоматолог в фургоне, - делится впечатлениями херсонская художница Анна Чаусова, - Чудесная ночь в компании замечательных людей».

«Не помню когда последний раз проводил всю ночь под открытым небом (не считая нескольких походов, но это немного другая история), - рассказал программист Сергей Лишко, - мне кажется, надо было почаще делать перерывы и проводить небольшие обсуждения просмотренного. Потому что под конец фестиваля помнишь только несколько фильмов».

Киносеанс продлился с 21:00 до 5 часов утра. Зрители, которые сумели выстоять и досмотреть полную программу фестиваля встретили в т.н. «хлебном дворике» культурного центра рассвет, выпили кофе и дождались первых маршрутных автобусов.





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 Комментариев: 0  ::  Дата: 26 июня 2017   ::  Посмотрели: 214  





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