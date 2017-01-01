В Службе задокументировали факт подготовки к террористическому акту - подрыву админзданий Нацполиции - в южном регионе страны



По данным СБУ, российские террористы в Херсонской области готовили теракт. Речь идет о возможном подрыве админзданий Нацполиции в регионе с целью дестабилизации ситуации.



Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель департамента государственности Виктор Кононенко.



Коненко отметил, что беглые политики, которые прячутся в России, используют открыто небезопасные террористические методы. По его словам, за последний месяц это вторая аналогичная попытка.



"СБУ был задокументирован факт на стадии подготовки совершения террористического акта по отношению к админзданиям Нацполиции в Херсонской области", - сказал Кононенко.



Он уточнил, что организатором стал бывший житель области Андрей Бордачев, который сейчас находится в рядах боевиков ДНР. Он был осужден в Украине за участие в террористической организации.



Кононенко сказал, что боевик перечислил аванс для закупки всех необходимых элементов взрывчатки. Подрыв или подпал админздания рассматривался как якобы месть национал-демократических сил за столкновения с полицией 9 мая 2017 года.



"В гибридной войне Россия использует весь арсенал методов", - подчеркнул Кононенко. 26 июня 2017 года сообщалось, что СБУ предупреждает о возможных провокациях против Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на административной границе с временно оккупированным Крымом.



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