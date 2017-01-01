Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее

Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее

Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді

Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее

Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання

Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее

Гендиректор Anda Air: На новые рейсы мы рассматриваем аэропорт Херсон

Как работает авиакомпания Anda Air, какие направления планирует запустить, как складываются отношения с туроператорами и страшен ли Ryanair участникам рынка - рассказывает гендиректор Anda Air Сергей Шаменко.

Подробнее