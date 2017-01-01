За результатами перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства державними екоінспекторами виявлено забруднення та засмічення земель шляхом розміщення обробленого курячого посліду на земельних ділянках території земель Антонівської селищної ради Херсона.
При здійсненні інструментально-лабораторного контролю Інспекції встановлено, що в результаті забруднення земель Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Херсон Інвест Агро» вміст забруднюючих речовин в зразках ґрунту перевищує гранично-допустиму та фонову концентрацію.
Державна екологічна інспекція у Херсонській області звернулась до суду з позовом до ТОВ «СГП «Херсон Інвест Агро» про стягнення суми шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу у вигляді збитків нанесених державі Україна внаслідок забруднення та засмічення земель у розмірі 9 716, 57 грн.
30 травня 2017 р. постановою Одеського апеляційного господарського суду задоволено у повному обсязі позовну заяву Держекоінспекції у Херсонській області та постановлено стягнути з сільськогосподарського підприємства збитки, заподіяні державі у сумі 9 716, 57 грн.
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