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Суд задовольнив позов Держекоінспекції про стягнення 10 тисяч грн. збитків нанесених державі сільськогосподарським підприємством
За результатами перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства державними екоінспекторами виявлено забруднення та засмічення земель шляхом розміщення обробленого курячого посліду на земельних ділянках території земель Антонівської селищної ради Херсона.

При здійсненні інструментально-лабораторного контролю Інспекції встановлено, що в результаті забруднення земель Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Херсон Інвест Агро» вміст забруднюючих речовин в зразках ґрунту перевищує гранично-допустиму та фонову концентрацію.

Державна екологічна інспекція у Херсонській області звернулась до суду з позовом до ТОВ «СГП «Херсон Інвест Агро» про стягнення суми шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу у вигляді збитків нанесених державі Україна внаслідок забруднення та засмічення земель у розмірі 9 716, 57 грн.

30 травня 2017 р. постановою Одеського апеляційного господарського суду задоволено у повному обсязі позовну заяву Держекоінспекції у Херсонській області та постановлено стягнути з сільськогосподарського підприємства збитки, заподіяні державі у сумі 9 716, 57 грн.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 26 июня 2017   ::  Посмотрели: 86  





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