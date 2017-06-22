21-22 червня у Львові відбувся Всеукраїнський семінар-нарада для керівників структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, що опікуються регіональним розвитком.
Під час семінару розглянули актуальні питання та прогрес в реалізації нової державної політики, вивчили досвід створення і функціонування Агенцій регіонального розвитку в Україні та Польщі, познайомилися з польським досвідом залучення інвестицій та розглянули практичні аспекти залучення інвестицій і супровід інвесторів тощо.
На заході були присутні представники ОДА, Олена Кучеренко - представник Мінрегіонбуду, Юлія Остріщенко (Мінфін), Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (U-LEAD), генеральний консул Республіки Польща пан Рафал Вольський, директор департаменту зовнішньої допомоги Міністерства закордонних справ Польщі пан Марек Куберські, пан Бенедикт Херрман, експерт з питань політики децентралізації Міністерства закордонних справ Польщі, представники ОЕСР, науковці європейських університетів, громадські діячі України та Європи, діяльність яких пов’язана із регіональним розвитком.
Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання
Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.
Гендиректор Anda Air: На новые рейсы мы рассматриваем аэропорт Херсон
Как работает авиакомпания Anda Air, какие направления планирует запустить, как складываются отношения с туроператорами и страшен ли Ryanair участникам рынка - рассказывает гендиректор Anda Air Сергей Шаменко.