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Олексій Кручер: "Таврія" поки гратиме у Новій Каховці
Директор "Таврії" Олексій Кручер розповів про відродження та плани клубу із Сімферополя, який базувавтиметься на Херсонщині

Олексій Кручер: "Таврія" поки гратиме у Новій Каховці

Останні кілька років з життя футбольного клубу «Таврія» (Сімферополь) злетом назвати не можна, скоріше - відродження з попелу. Після анексії Криму команда не змогла продовжувати свою участь у Прем'єр-лізі України. З силами зібралися в 2016 році - тоді клуб заявили в чемпіонат України серед аматорів.

Ще півроку - і «Таврія» в листопаді подає заявку в комітет Федерації футболу України на участь в процедурі атестації професіональних футбольних клубів на сезон 2017/18. Із певними сумнівами, в частині можливості виконання критеріїв і наявності фінансування адміністрація клубу продовжує роботу.

Ще півроку - і на засіданні Професіональної футбольної ліги України 21 червня відзначено успіхи команди. Тепер кримський клуб повертається в професіональний український футбол. На руках у команди атестаційний стверджувальний висновок, і через кілька тижнів відбудуться перші матчі у другій лізі чемпіонату України.

Про те як клуб пройшов атестацію, що так і не вдалося здійснити і коли вболівальники побачать команду в грі, розповів tavriya.com.ua генеральний директор клубу Олексій Кручер.

Про етапи атестації клубу

- Вимоги атестації в професіональному футболі такі: потрібно виконати юридичні критерії - оформити відповідно всі папери; кадрово-адміністративні - щоб тренер мав відповідну ліцензію, низка посад були в клубі; є також інфраструктурний критерій - щоб команда мала тренувальні умови, базу; спортивний критерій - взаємодія з дитячо-юнацькою школою, кожен професіональний клуб повинен мати своїх вихованців; фінансовий критерій - щоб була безперервна участь в змаганнях чемпіонату, щоб клуб мав фінанси і стабільно закінчив чемпіонат.

Ось ці п'ять критеріїв були виконані. Процедура починається щорічно 11 листопада і закінчується в червні. Клуб півроку проходив цю атестацію, а паралельно команда зобов'язана грати в чемпіонаті аматорів, щоб через нього показати свій серйозний настрій на професіональну лігу. Ми в чемпіонаті аматорів об'їздили всю Україну, відіграли у другому колі більш вдало.

Зауваження по атестації клубу

- Найголовніший проблема під час атестації у "Таврії" - це зауваження атестаційної комісії до стадіону. Стадіон у Бериславі не відповідає вимогам професіонального футболу і тому "Таврія" там грати поки не буде. На стадіоні немає щонайменше однієї тисячі пластикових сидінь. В іншому - роздягальні, душові для команд, туалети - підготовлені, поставлені алюмінієво-пластикові ворота, є табло та інші вимоги більш-менш виконані. Велика подяка меру Нової Каховки, який дає можливість на час, поки ми усунемо всі недоліки Бериславського стадіону, грати на новокаховському стадіоні.

Плани на майбутнє

- Команда розміститься в місті Берислав, де найближчим часом завершиться ремонт готелю для футболістів. На мсцевому стадіону можна тренуватися. 23 червня зібралися місцеві хлопці, 27-го - приїдуть інші футболісти. Головний тренер Сергій Шевченко досяг попередньої домовленості з кількома гравцями з Першої ліги, які можуть підсилити нашу команду, також на огляді ми хочемо побачити ряд новачків.

Ми хочемо підсилитися, тому що аматорський футбол - це одне, професіональний - зовсім інший рівень. Пока не визначилися з місцем проведення збору, вибір за головним тренером.

Про перший матч оновленої "Таврії"

- Офіційне повернення сьомого липня - матч на Кубок України, а 15 липня стартує перший тур Чемпіонату України.

Про конкурентів команди в Другій лізі

- Другу лігу розділили за територіальним принципом на дві групи, «Таврія» (Сімферополь) гратиме в Південно-Східному дивізіоні. У цій групі буде 12 команд, на мою думку, такі команди як «Металіст 1925» (Харків), наші сусіди «Енергія» (Нова Каховка), «Мир» (Горностаївка) - це будуть основні конкуренти. Найближчим часом відбудеться жеребкування як Кубка так і Чемпіонату, і з'явиться розклад усіх матчів «Таврії». З початку липня можна буде стежити за командою.

Про вболівальників

- Я хочу висловити подяку вболівальникам, які підтримували "Таврію" (Сімферополь) дуже багато років. З території Криму фанати їздили і в Берислав, і на виїзні матчі. Багато вболівальників з тих, хто в зв'язку з подіями покинули півострів і поїхали на материкову частину України, сьогодні теж приїздять і підтримують клуб.

Про повернення в Прем’єр лігу

- У нас кваліфікований тренер, який вміє працювати з футболістами і з обмеженими фінансовими можливостями показувати серйозний результат, що він і довів у другому турі Чемпіонату України серед аматорів. Але до думок про Прем'єр-лігу ще потрібно досить успішно виступити у Другій лізі, поставити завдання і вийти до першої ліги - вона зазвичай дуже сильна. І це все залежить від фінансування - буде фінансування на високому рівні, буде поставлена і виконана задача. Якщо фінансування буде на середньому рівні, думаю, на такому ж рівні будуть і результати.

сайт ПФЛ




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 26 июня 2017   ::  Посмотрели: 124  





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