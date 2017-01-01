Зеленопідська ОТГ однією з перших в Україні прийняла рішення про реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища».



Депутати затвердили рішення про створення двох старостинських округів на території колишніх Дмитрівської й Слобідської сільських рад і про призначення виборів старост, які й відбулися у неділю 11 червня.



Як повідомляє голова виборчої комісії старостинського округу №2 (с.Архангельська Слобода) Ольга Алексєєнко, у голосуванні взяли участь майже 40 відсотків виборців. Серед трьох кандидатів на посаду сільського старости голоси розподілилися таким чином:



Валентина Миколаївна Крачова – 70,

Павло Володимирович Мальчиков – 42,

Емма Федорівна Піронко – 169.



Таким чином старостою обрано Е.Ф.Піронко, котра на даний час працює тут завідувачем поштового відділення.



У Дмитрівці на посаду сільського старости був лише один претендент, тому, мабуть, й активність виборців була украй низькою: на виборчу дільницю прибула лише п’ята частина від їх загальної кількості. Сільським старостою (139 голосів) обраний Леонід Григорович Падалка, вчитель організатор Дмитрівської ЗОШ.



Результати виборів були затверджені у визначений законодавством термін на сесії Зеленопідської сільської ради - 19 червня.



– Староста – це лідер, якому громада села висловилала підтримку, нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були представлені належним чином, щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені, а проблеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито та зрозуміло, – зазначає голова Зеленопідської ОТГ Галина Лобунько.



-Староста обирається на 5 років, є членом виконавчого комітету, представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою. Він має робоче місце на території старостинського округу, де обирався. У нього визначений чіткий графік роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення. Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з місцевими громадськими об’єднаннями.



Староста має як визначені державою повноваження, так і надані радою громади (закріплені в Статуті об’єднаної громади та у затвердженому місцевою радою Положенні про старосту). Згідно зі ст. 14 Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», він сприяє жителям села в підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, здійсненні нотаріальних дій, видачі довідок, допомагає в оформленні та отриманні адміністративних і соціальних послуг, бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища, а також вносить пропозиції до виконавчого органу ОТГ з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб.



19 червня відбулася VIII сесія Зеленопідської сільської ради, мабуть, з найкоротшим порядком денним: було оголошено результати виборів старост Архангельськослобідського і Дмитрівського старостинських округів, які повідомила голова сільської виборчої комісії . Новообрані старости Піронко Емма Василівна і Леонід Григорович Падалка склавши присягу, отримали посвідчення. Голова сільської ради Галина Лобунько привітала їх з обранням, зазначивши важливу роль, яку вони відтепер виконують, будучи сполучною ланкою між сільською радою і жителями свого округу.



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