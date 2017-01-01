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Львівська феєрія Освіти
З 19 по 22 червня у Львові проходили змагання з футболу LVIV FOOTBALL FEST 2017. У цих змаганнях приймали участь 65 команд різних вікових груп з України та Польщі.

Львівська феєрія Освіти


У віковій групі 2009 року народження приймала участь і команда з Херсона «Освіта 2009», тренер Олександр Петров.







Наші футболісти дійшли до фіналу, в якому поступилися команді «Локомотив» (Київ), ця команда є чемпіоном Києва 2016 року.

У одній групі з нашими футболістами була і команда з Польщі - AP Podhale Nowy Targ. А також команди: Вікторія Авангард (Одеська область), Динамо (Львів), ФК Вишневе (Київ), Рух (Віники).

Шлях до фіналу був нелегким, проте у своїй групі Освіта зайняла перше місце. У півфіналі освітяни перемогли команду «Спарта» з Чернівців, рахунок 8:6. Назарій забив два голи з центра поля.

За час турніру Освітою було забито 35 голів. 17 з них забили Фесенко Ян (10 голів, з них два хет-трика) та Назарій Бузак - 7 голів, також на його рахунку 6 голевих передач.

Захисник та капітан нашої команди Родіон Чихун отримав нагороду найкращого гравця турніру.

У фіналі нашим футболістам трошки не пощастило, забракло досвіду. Але вони билися гідно. Тільки дві поперечини від Назарія багато чого варті… Команда суперників аплодувала освітянам. Ми про себе заявили всій Україні - залишилось тримати планку та рухатися до нових звитяг.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 25 июня 2017   ::  Посмотрели: 197  





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