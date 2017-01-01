З 19 по 22 червня у Львові проходили змагання з футболу LVIV FOOTBALL FEST 2017. У цих змаганнях приймали участь 65 команд різних вікових груп з України та Польщі.
У віковій групі 2009 року народження приймала участь і команда з Херсона «Освіта 2009», тренер Олександр Петров.
Наші футболісти дійшли до фіналу, в якому поступилися команді «Локомотив» (Київ), ця команда є чемпіоном Києва 2016 року.
У одній групі з нашими футболістами була і команда з Польщі - AP Podhale Nowy Targ. А також команди: Вікторія Авангард (Одеська область), Динамо (Львів), ФК Вишневе (Київ), Рух (Віники).
Шлях до фіналу був нелегким, проте у своїй групі Освіта зайняла перше місце. У півфіналі освітяни перемогли команду «Спарта» з Чернівців, рахунок 8:6. Назарій забив два голи з центра поля.
За час турніру Освітою було забито 35 голів. 17 з них забили Фесенко Ян (10 голів, з них два хет-трика) та Назарій Бузак - 7 голів, також на його рахунку 6 голевих передач.
Захисник та капітан нашої команди Родіон Чихун отримав нагороду найкращого гравця турніру.
У фіналі нашим футболістам трошки не пощастило, забракло досвіду. Але вони билися гідно. Тільки дві поперечини від Назарія багато чого варті… Команда суперників аплодувала освітянам. Ми про себе заявили всій Україні - залишилось тримати планку та рухатися до нових звитяг.
Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання
Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.
Гендиректор Anda Air: На новые рейсы мы рассматриваем аэропорт Херсон
Как работает авиакомпания Anda Air, какие направления планирует запустить, как складываются отношения с туроператорами и страшен ли Ryanair участникам рынка - рассказывает гендиректор Anda Air Сергей Шаменко.