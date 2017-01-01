Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко проверил боевую готовность подразделений национального флота во взаимодействии с другими родами сил.



"Военно-морским силам Вооруженных сил Украины доверено защищать стратегические направления обороны нашего государства, поэтому мы постоянно поддерживаем боевую готовность. К проверке привлечены морская, авиационная и сухопутная компоненты украинских ВМС, подразделения других видов Вооруженных сил Украины и воинских формирований", - цитирует И.Воронченко пресс-центр командования ВМС в субботу.



В ходе инспекции силы морского десанта осуществили высадку и при поддержке кораблей уничтожили условного противника на острове Тендровская коса (Херсонская обл.), обеспечили оборону острова. Затем морская авиация перебросила подразделения в район усиления обороны важных объектов и коммуникаций и доставила грузы на внешней подвеске.



Кроме того, подразделения береговой артиллерии провели поражения условного противника, а морская пехота провела марш с преодолением водной преграды, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных сил противника. Минно-тральные силы практически осуществили постановку минных заграждений и противоминные действия.



По словам И.Воронченко, подразделения ВМС хорошо выполнили поставленные задачи и продемонстрировали высокий уровень подготовки, усовершенствовав умение оперативно действовать в условиях сложной обстановки.

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